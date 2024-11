1/5 Tamy Glauser schwebt auf Wolke sieben. Foto: Screenshot/bluenews

Neue Beziehung auf Augenhöhe

Tamy Glauser (39) strahlt in der Talkshow mit Claudia Lässer (47). Den Grund für das breite Lächeln und die Verlegenheit kann die TV-Moderatorin aus dem non-binären Model herauskitzeln: Glauser ist frisch verliebt!

«Hast du wieder jemanden gefunden?», will Lässer in der «blue News»-Sendung von ihrem Gegenüber wissen. «Ich habe gehofft, dass diese Frage nicht kommt», antwortet Glauser peinlich berührt und senkt den Kopf, um das Grinsen zu verstecken. Dann gibt das Model zu: «Ja, vielleicht.» Die Moderatorin, die sich sichtlich mit Glauser mit freut, fügt an: «Man sieht es dir an.»

«Wir begegnen uns sehr auf Augenhöhe»

Weiter sagt die Moderatorin: «Wenn man sich selbst Liebe schenkt, zieht man sie ja auch von aussen an.» Das lasse sich spirituell sehr gut erklären. Ein Thema, mit dem sich Glauser schon seit einiger Zeit beschäftigt. «Es geht mit gut», fügt Glauser an und sagt, dass es ein sehr schönes Gefühl sei.

Die neue Beziehung sei zwar noch frisch, dennoch fühle sich das Berner Model von der neuen Partnerin an der Seite gut begleitet. «Wir begegnen uns sehr auf Augenhöhe», verrät Glauser. Allerdings sei das in der Vergangenheit nicht immer so gewesen: «Meistens sind die Beziehungen daran gescheitert.» Deshalb legt Glauser heutzutage wohl umso mehr Wert darauf.

Eine weitere Herausforderung seien die Umstände gewesen, dass Glauser in der Öffentlichkeit steht. «Ich merke schnell, wenn mich jemand über sich stellt. Und das finde ich nicht attraktiv. Da bin ich dann schnell raus.»

Vor vier Jahren von Dominique Rinderknecht getrennt

Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht (35) waren vier Jahre lang als «Tamynique» eines der bekanntesten Paare der Schweiz, bis sie im November 2020 das Liebes-Aus auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account bekannt gaben.