1/12 Ex-Miss Alina Buchschacher und ihr Verlobter Fabien Papini geniessen ihr kinderfreies Wochenende an der Zurich Fashion Week auf dem gefrorenen See von St. Moritz. Foto: fotoswiss.com/cattaneo

Auf einen Blick Zurich Fashion Week Premiere in St. Moritz. Gäste begeistert von Veranstaltung

Prominente betonen Wichtigkeit der Fashion Week für Schweizer Modeszene

Grammy-Gewinner Al Walser reiste extra aus L.A. für Event an

Yannik Zamboni (38) hat alles richtig gemacht. Zur Premiere der Zurich Fashion Week in St. Moritz am Samstagabend kam der Designer in einem ebenso spektakulären wie wintertauglichen Yeti-Look.

Schon beim Outdoor-Apéro wurde klar, dass die Outfits der Gäste mehrheitlich aus dicken Jacken, Mützen und Winterschuhen bestanden. Während die Fashion-Statements optisch eher zurückhaltend blieben, wurden sie in Gesprächen umso klarer. «Die Schweizer Modewelt könnte lauter sein!», wünscht sich Maya Marburger, Vizepräsidentin des Zurich Film Festival und Schmuckdesignerin. «Ich bevorzuge junge Brands, die etwas Kreatives und Schönes mit Herzblut schaffen», ergänzt sie. Damit meint sie nicht nur von jungen Menschen, auch Labels, die vielleicht noch nicht so bekannt sind.

«So etwas hat in der Schweiz gefehlt»

Auch Alina Buchschacher (33) und ihr Verlobter Fabien (32) reisten fürs Wochenende ins Engadin. Für die Ex-Miss-Schweiz war es ein spezielles Wochenende: «Das erste Mal seit langem haben wir kinderfrei und sind einfach als Paar unterwegs – und dann gleich in so einem wunderbaren Setting.» Eine Fashion Show sei ein tolles Ereignis für die Modewelt, findet sie. «Schön, dass wir endlich mal wieder so einen grossen Anlass in der Schweiz haben.»

Das sieht Schauspieler Martin Rapold (51) gleich. Der Schauspieler findet es wichtig, dass es auch in der Schweiz Mode-Events gibt. «Und es ist einfach spektakulär hier mit dieser Mischung aus Jetset und Natur! Ich frage mich allerdings, ob sie hier oben in der Kälte die Mode auf Eis legen wollen», scherzt er. Warm eingepackt und bester Laune zeigten sich Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt (37) und Partner Hector Gaona (39). «Es ist so toll, dass wir in der Schweiz endlich so etwas haben, das hat gefehlt!», sagt Dürrenmatt. Sein Partner Hector, der aus Kolumbien kommt, ist überwältigt von der Kulisse in St. Moritz. «Ich habe bis jetzt sicher schon 100 Videos gemacht, und wir sind gerade erst gekommen!»

Präsidentin Glauser im Stress

Grammy-Gewinner Al Walser (48) hätte es fast nicht nach St. Moritz geschafft, erzählt er gegenüber Blick. «Ich hatte so viel um die Ohren in Los Angeles, dass ich eigentlich absagen wollte.» Er sei trotzdem ins Flugzeug gestiegen und hierher gereist, weil Unterstützung wichtig sei. Die Schweiz sei noch nicht als Hotspot für Mode bekannt. «Genau darum braucht es solche Events und Veranstaltungen», sagt Walser.

Während sich die Gäste auf den Haupt-Event freuten, stieg bei Tamy Glauser (40) die Nervosität. Als Präsidentin des Vereins Zurich Fashion Week bedeutete das Wochenende für sie vor allem Arbeit. «Im Moment bin ich einfach nur am Funktionieren», sagte sie zu Blick.

Bei Champagner und Austern wurde geplaudert, bevor es dann auf den St. Moritzersee zum Catwalk ging. Neben Modeco, der Schweizer Fachschule für Mode und Gestaltung präsentierten diverse Schweizer Labels ihre Kollektionen. Das Fazit der Gäste nach der Show: «Es war grossartig, aber richtig kalt.»