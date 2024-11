Heidi Klum als E.T. Links neben ihr steht der Zürcher Partykönig Reto Hanselmann. Foto: Getty Images for Heidi Klum Halloween 1/23

Michel Imhof Teamlead People

Alle Augen auf Heidi Klum (51): Das deutsche Topmodel zieht an ihrer legendären Halloweenparty noch mehr Blicke auf sich, als in ihrem Alltag. Das Rätsel ist jedes Jahr gross, in welchem Kostüm sich die Deutsche zeigt. Und auch dieses Jahr enttäuschte sie nicht: Sie erschien am Event in New York mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) als E.T.-Pärchen.

Unter den Feiernden waren auch zwei Schweizer: Zum einen Basler Modedesigner Yannik Zamboni (38), der 2022 die Talentshow «Making The Cut» von Klum gewann und zum dritten Mal bei der Halloween-Fete dabei ist. Zum anderen der Zürcher Partykönig Reto Hanselmann (43), der mit seiner eigenen Halloween-Party «Season of the Witch» jedes Jahr für grosse Aufmerksamkeit sorgt und vor sieben Jahren zum ersten Mal bei der Party dabei war. Die beiden sind voll des Lobes für die Feier von Heidi Klum.

Grosses Interesse vor dem Hard Rock Hotel

«Es war gigantisch. So etwas wie dieses Jahr habe ich noch nie erlebt», sagt Reto Hanselmann zu Blick. Der Anlass fand im Hard Rock Hotel unweit des Times Square statt, «und dort haben unglaublich viele Menschen auf Heidi gewartet. In anderen Jahren gab es nicht so ein grosses Interesse, weil man teilweise auch gar nicht im Voraus wusste, wo die Party stattfindet».

Die Feier begann, wie in den USA üblich, eher früh. Um 21 Uhr trafen die ersten Leute ein, um 2 Uhr war wieder Schluss. «In Europa feiern die Leute schon ausgelassener als hier», sagt Zamboni. Wer zu Heidi Klums Party möchte, muss Glück haben. Eingeladen sind nur wenige. «Die Gästeliste ist strikt. Jeder muss sich ausweisen», so Zamboni weiter. Die Promidichte sei hoch, gleichzeitig sei es wie ein Klassentreffen von Heidi Klums Freunden und Familie.

Kinder von Heidi Klum waren mit dabei

«Ich habe Heidis Kinder wieder getroffen und mich super mit ihnen verstanden. Das war eine schöne Begegnung», erzählt Zamboni. Reto Hanselmann war vom Umgang von Heidi Klum beeindruckt. «Man merkte wirklich, was für eine herzliche Mutter sie ist. Beispielweise bei der Verabschiedung, als eines der Kinder nach Hause ging.»

Das Topthema sei jedes Jahr Heidi selbst. «Das beste Kostüm hat immer Heidi, ohne Frage», sagt Yannik Zamboni. Das sieht auch Reto Hanselmann so. Den zweiten Platz vergibt er aber an seinen Kollegen, Zamboni. Dieser erschien mit seinem besten Freund Aaron Kohler als Monster mit ekligen Zähnen, während es Hanselmann selbst schlichter mit Maske hielt. «Nach meiner eigenen Party und der damit verbundenen Kostümierung leidet meine Haut bis heute. Ich habe mir beim Entfernen der Maske sogar Teile meiner Augenbrauen abgerissen. Ein zweites, so aufwendiges Outfit würde meine Haut wohl nicht vertragen.»

Sowohl Zamboni, als auch Hanselmann hatten die Gelegenheit, mit Klum ein paar Worte zu wechseln. «Das ist immer total herzlich», sagt Zamboni. Bei Hanselmann gings auch um Geschäftliches: «Wir haben darüber gesprochen, dass ich an ihrer Party die Dekoration übernehmen könnte. Mal schauen, was sich daraus ergibt.»