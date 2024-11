Kim Kardashian überraschte ihre Fans mit einem aufwendigen Halloween-Outfit. Foto: keystone-sda.ch 1/8

Nicht nur Heidi Klum (51) wählte für Halloween ein «nicht von dieser Welt»-Thema, auch Kim Kardashian (44) setzte dieses Jahr auf einen aussergewöhnlichen Look. Die Reality-Ikone verwandelte sich mit einem aufwendigen Kostüm in einen «Albino-Alligator» und war dabei nicht wiederzuerkennen. Wie bei Klum beinhaltete ihre Verwandlung intensive Körperbemalung und detailreiche Prothesen, einschliesslich einer markanten Gesichtsmaske und einem stacheligen Schwanz. Hellgrüne Kontaktlinsen rundeten Kardashians futuristisches Aussehen ab. Wie Kardashian auf Instagram verriet, stammt das Kunstwerk von Make-up-Artist und Dragqueen Alexis Stone (31), der dafür bekannt ist, dass er sich in Prominente verwandelt. Laut Stone dauerte die Anfertigung von Kardashians Look ganze zwei Wochen.

Kardashian teilt, wie Klum, eine grosse Leidenschaft für Halloween und überrascht jährlich mit ausgefallenen und kreativen Kostümen. So schlüpfte sie unter anderem in die Rollen von Santánico Pandemonium, der Figur von Salma Hayek (58) aus «From Dusk Till Dawn» (1996) und Mystique aus dem «X-Men»-Universum. Auch dieses Jahr zeigen sich die Fans begeistert: «Definitiv das beste Kostüm!», heisst es von ihnen.

Ihre jüngeren Halbschwestern überzeugten ebenfalls

Auch ihre jüngere Halbschwester Kylie Jenner (27) sorgte bei ihren Fans nicht für das nackte Grausen – sondern für Nackt-Vergnügen. Mit ihrem Halloween-Kostüm zollte Jenner der ikonischen Rolle einer Hollywood-Nachbarin Tribut. Die 27-Jährige stellte Demi Moores (61) «Striptease»-Filmplakat nach. Dazu postete Jenner drei weitere Bilder, die sie – genauso wie einst Moore im Film – beim Tanz in einem Glitzer-Bikini zeigen. Moores Reaktion: «Ich liebe es!». Die 61-Jährige teilte sogar zwei von Jenners Fotos und stellte auf ihrer Instagram Story die Original-Bilder zum Vergleich dazu. Mit dem Kommentar: «Nailed It» – perfekt hinbekommen!

Kendall Jenner (28) wollte ihrer jüngeren Schwester in punkto Promi-Doppelgängerin um nichts nachstehen. Zusammen mit ihrer Freundin Hailey Bieber (27) stellte sie ein berühmtes Freundinnen-Duo von vor 20 Jahren nach: Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) in ihren Outfits für die Reality-Show «The Simple Life». Bieber teilte ein Video dazu auf TikTok und schrieb: «Happy Halloween von Paris und Nicole». Die zurzeit erblondete Kendall trug dasselbe Jeans-Outfit wie damals Paris im Promo-Poster und hatte sich Justin Biebers (30) Hündchen Oscar als Double für Hiltons Schosshündchen Tinker Bell geborgt. Hailey Bieber mimte in Latzhose, rosa Bikini-Oberteil und Mistgabel die perfekte Nicole Richie. Hilton kommentierte als eine der Ersten: «Ikonen, die Ikonen ehren. Ich bin besessen von euch!»