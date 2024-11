Heidi Klum (r.) beendete den Oktober 2024 mit ihrer spektakulären Halloween-Party, auf der sie und ihr Ehemann Tom Kaulitz als E.T.s erschienen … Foto: keystone-sda.ch 1/6

Heidi Klums (51) Halloween-Party 2024 hat auch in diesem Jahr den Oktober mit einem Knall – oder eher einem Anruf nach Hause? – geendet. Vergangene Nacht lud das Model erneut prominente Gäste zu ihrer berühmten Feier ein. Seit dem Jahr 2000 feiert Klum ihren Lieblingsfeiertag, nur zweimal musste sie aufgrund der Corona-Pandemie pausieren.

Der Event, welcher jeweils in New York City oder in Heidis Wahlheimat Los Angeles stattfindet, wurde auch in den sozialen Netzwerken mit Vorfreude erwartet. Auf ihrem Instagram-Kanal gab sie ihren Followern im Vorfeld und auch am Tag der Feier immer wieder kleine Einblicke in ihr Kostüm, um die Spannung hochzuhalten. Am Abend war es dann so weit: Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) erschienen beide als E.T., Klums Lieblingsfilm aus ihrer Kindheit – wie es im Vorfeld schon gemunkelt wurde.

Ausserirdisch gute Kostüme, mit viel Liebe zum Detail und Technik

Das Paar war von oben bis unten in faltige, gräuliche Haut gehüllt, wobei ihre Augen und Münder durch Falten am Hals sichtbar waren. So klein wie im Film schienen ihre E.T.s allerdings nicht zu sein. Um sich von ihrem Ehemann abzugrenzen, ergänzte Klum ihr Kostüm mit einem Hut, einer Perücke und einer Stola. Die Köpfe der E.T.s, inklusive der Augen und Münder, bewegten sich und wurden laut «New York Times» von einem Mitarbeiter ferngesteuert. Ein weiteres Highlight ihres Kostüms war eine leuchtende Fingerspitze.

Klum und Kaulitz verbrachten viele Stunden in der Maske, um ihre Verwandlung in Aliens zu vollenden. Um den gesamten Aufwand nicht durch einen Toilettengang zunichtezumachen, trug Klum laut der Zeitung eine Windel für Erwachsene unter dem Kostüm, da es schwer auszuziehen war. «Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken», erklärte Klum.

Auch Klums Tochter Leni Klum (20) und Tom Kaulitz’ Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) wählten thematisch passende Outfits, die an das Weltall erinnerten.