Heidi und Leni Klum tun es schon wieder

Es ist wieder so weit: Heidi und Leni Klum posieren erneut gemeinsam in Dessous für ein italienisches Unterwäsche-Label. Ein Aufschrei dürfte mittlerweile nicht mehr zu erwarten sein.

Allen Kritikern zum Trotz zeigen sich Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni (20) erneut gemeinsam in aufreizenden Dessous. Während die erste Unterwäsche-Kampagne des Mutter-Tochter-Duos für das italienische Dessous-Label Intimissimi im Oktober 2022 noch vielerorts für einen Aufschrei sorgte, scheint sich mittlerweile der Grossteil an die Bilder gewöhnt zu haben. Kein Wunder, gibt es doch Jahr für Jahr jeden November und Mai Nachschub.

Nachdem in der Vergangenheit «The art of opera» und «The art of christmas» thematische Aufhänger der Spots waren, lautet das aktuelle Motto «The art of film». Heidi und Leni posieren in edlen Spitzen-Styles in zartem Nude, dunklem Bordeaux oder klassischem Schwarz.

Alte Bekannte vor und hinter der Kamera

Die Fotos der neuen Herbst/Winter-Kollektion schoss mit Rankin (58) ein enger Vertrauter der Modelmama. Der britische Mode- und Porträtfotograf ist seit vielen Jahren mit ihr befreundet und regelmässig bei «Germany's Next Topmodel» zu Gast. Genauso wie Thomas Hayo (55), der einmal mehr die Creative Direction für die Kampagne übernommen hat.

Jedwede Kritik an ihrem gemeinsamen Dessous-Shooting lassen Heidi und ihre Tochter regelmässig an sich abprallen. «Es wird immer Leute mit verschiedenen Ansichten geben. Solche, die altmodischer, und solche, die fortschrittlich denken. Ich würde mich bei Letzteren einordnen», erklärte die Modelmama Anfang Mai im Interview mit der Zeitschrift «Glamour».

Nächste Kampagne steht schon in den Startlöchern

Für sie sei es ein Kompliment, dass sich ihre Tochter mit ihr zusammen fotografieren lässt. «So oft wollen Kinder und vor allem Teenager:innen das nicht, weil ihre Eltern ihnen nicht ‹cool genug› sind. Dass sie die Kampagne mit mir gemeinsam macht, das ist etwas ganz Besonderes für mich», schwärmte die 51-Jährige.

Und ein Ende ist wohl noch lange nicht in Sicht. Wie das italienische Label im Zuge der neuen Kampagne ankündigt, wird es bereits Anfang November eine Cashmere-Kampagne mit dem Mutter-Tochter-Duo geben – mit einer «ganz besonderen Überraschung».