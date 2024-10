Heidi, Erna und Leni Klum (v.l.): Für eine neue Werbekampagne stehen die drei Klum-Frauen gemeinsam vor der Kamera. Foto: Intimissimi 1/5

Drei Klum-Generationen in einer Werbekampagne: Heidi Klum (51), Tochter Leni (20) und Oma Erna (80) werben gemeinsam für das Unterwäsche-Label Intimissimi. Als Dreiergespann stehen sie für die Ultralight Cashmere-Kollektion des Modeunternehmens vor der Kamera. Im Fokus der gemeinsamen Fotos stehen dunkle Longsleeves, unter denen die BHs dezent durchscheinen.

Für die 80-jährige Erna ist es eine Premiere: Sie modelt zum ersten Mal Seite an Seite mit ihrer Tochter und Enkelin und beweist eindrucksvoll, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. Ab dem 4. November 2024 werden die Kampagnenbilder von Heidi, Leni und Erna Klum in einer deutschlandweiten Intimissimi-Kampagne zu sehen sein.

Heidi Klum hatte die besondere Kampagne bereits vor wenigen Tagen in einem Instagram-Clip angekündigt. Auf ihre Frage, was in der nächsten Woche erscheine, verriet Erna: «Neue Plakate mit uns Dreien! Leni, Mama, Oma!»

Eine «ganz besondere Überraschung»

Die Unterwäsche, die unter den Langarm-Oberteilen und in weiteren Fotos von Heidi und Leni Klum zu sehen ist, setzten die beiden bereits vor wenigen Wochen in Szene. Sie sind im Gegensatz zu Oma Erna regelmässig für die Dessous-Marke im Einsatz. Seit 2022 stehen sie zu zweit für das Unternehmen vor der Kamera.

Für die Herbst/Winter-Kollektion posierte das Mutter-Tochter-Duo in bordeauxroten, schwarzen und nudefarbenen Dessous. Im Zuge der neuen Kampagne hatte das Label bereits angekündigt, dass es Anfang November eine Cashmere-Kampagne mit dem Mutter-Tochter-Duo geben werde – mit einer «ganz besonderen Überraschung».

Die Fotos schoss mit Rankin (58) ein enger Vertrauter der Modelmama. Der britische Mode- und Porträtfotograf ist seit vielen Jahren mit ihr befreundet und regelmässig bei «Germany's next Topmodel» zu Gast. Genauso wie Thomas Hayo (55), der einmal mehr die Creative Direction für die Kampagne übernommen hat.