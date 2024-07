1/5 Kim Kardashian philosophiert in der finalen Folge der fünften Staffel von «The Kardashians».

Kim Kardashian (43) ist sich sicher, sie kann alles schaffen. Auch ein ganzes Land führen? In der finalen Episode der fünften Staffel ihrer Show «The Kardashians» spricht die Unternehmerin über die Veränderungen in ihrem Leben: «Dieses Jahr war so gut», so der US-Star.

Sie zählte einige Erfolge und Ereignisse auf, etwa, dass sie in ihre «Ära als Schauspielerin» eingetreten sei. Etwas, das sie nicht erwartet habe. «Ich habe mir eine Auszeit genommen, um mich wirklich darauf zu konzentrieren, die beste Mutter zu sein, die ich sein kann», so Kardashian weiter.

«Ich könnte ein ganzes Land regieren»

Offenbar fühlt sie sich nun so stark, dass sie es mit weitaus grösseren Herausforderungen aufnehmen könnte. «Ich werde nicht lügen: Ich habe die ganze Staffel ‹The Crown› gesehen. Ich könnte ein ganzes Land regieren», sagte sie scherzhaft mit Blick auf die finale Staffel der Netflix-Dramaserie über die britischen Royals.

Kardashian habe «so viel gelernt» und freue sich auf die Zukunft, erzählt sie weiter in der «The Kardashians»-Folge, die am Donnerstag (25. Juli) bei den Streamingdiensten Hulu und Disney+ erschien.

Schauspielkarriere nimmt Fahrt auf

Kim Kardashian hatte schon zahlreiche Gastauftritte in verschiedenen Serien. In «American Horror Story: Delicate» spielte sie sogar eine der drei Hauptrollen. Nun steht ihr noch die Netflix-Komödie «The Fifth Wheel» bevor. Zudem wird sie in der Serie «All's Fair» die Rolle einer Scheidungsanwältin übernehmen.