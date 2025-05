Der Designer Yannik Zamboni ist eng mit Heidi Klum befreundet und zum dritten Mal Gastjuror bei «Germany's Next Topmodel». In der neuen Folge zeigen die Models seine Kollektion. Zamboni verrät Blick, wer seine Favoriten sind und was seine letzte Nachricht an Klum war.

1/5 Sie sind enge Freunde: Heidi Klum und der Schweizer Designer Yannik Zamboni. Foto: ProSieben/Max Montgomery

Darum gehts Yannik Zamboni kehrt als Gastjuror zu «Germany's Next Topmodel» zurück

Zamboni und Heidi Klum verbindet eine enge Freundschaft

Der Designer drückt den Models Jannik, Pierre und Canel die Daumen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

In der Welt von «Germany's Next Topmodel» ist er längst ein bekanntes Gesicht. Bereits zum dritten Mal steht der Designer Yannik Zamboni (38) Heidi Klum (51) als Gastjuror zur Seite. Am Donnerstagabend präsentieren die verbleibenden Top-10-Models die Kollektion des Baselbieters.

Im Gespräch mit Blick erklärt Zamboni, weshalb er immer wieder zu «GNTM» zurückkehrt: «Hauptsächlich liegt es daran, dass ich unheimlich gerne mit Heidi vor der Kamera stehe. Sie gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit. Ich weiss, dass ich nichts falsch machen kann.» Ausserdem biete ihm die Show viel kreative Freiheit. «In einer solchen Show kann man Sachen designen, die nicht unbedingt verkauft werden müssen», sagt er. «Das finde ich sehr befreiend und schön.»

«Wir vermissen uns gegenseitig»

Zamboni und Klum stehen aber nicht nur gemeinsam vor der Kamera, die beiden verbindet auch eine enge Freundschaft. «Das Letzte, was wir uns geschrieben haben, ist, dass wir uns gegenseitig vermissen», offenbart der Designer. Die beiden sähen sich nur vier bis fünfmal im Jahr und es lägen immer ein paar Monate dazwischen.

«Wenn ich in L.A. bin, schaue ich eigentlich immer, dass ich ein, zwei Abende mit Heidi verbringen kann», sagt Zamboni. Die Dreharbeiten zu der anstehenden Folge von «GNTM» waren da keine Ausnahme. «Ich glaube, wir haben am Montag gefilmt, aber ich bin schon am Samstag angekommen. Am Abend gingen wir dann zusammen feiern.» Den beiden angeschlossen haben sich unter anderem Schauspielerin Sofía Vergara (52) und die deutsche Dragqueen Candy Crash.

Diesen Models drückt Zamboni die Daumen

Nebst dem Feiern riefen aber auch die Pflichten. Als Gastjuror bei «GNTM» sei Zamboni das Zwischenmenschliche besonders wichtig. «Es ist das eine, was für einen Eindruck ein Model im Bild, am Fernsehen oder in Video-Kampagnen macht», so Zamboni. «Für mich als Person ist es aber viel wichtiger, wie es ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Wie ist diese Person im realen Leben?»

Seine Lieblinge der aktuellen Staffel seien nicht mehr dieselben, wie zu Beginn, da er sie jetzt alle persönlich kennengelernt habe. «Wenn ich eine Person als Mensch schön finde, ändert das auch, wie ich die Optik von ihr wahrnehme», erklärt der Designer. Besonders die Daumen drückt der Schweizer den Kandidaten Jannik (22) und Pierre (22) sowie der Kandidatin Canel (26). Seine Wahl erklärt er folgendermassen: «Es gibt Leute, die man als Model sehr gut findet. Und dann gibt es die Leute, die man als Mensch einfach auch noch sehr toll findet. Denen drücke ich immer noch ein bisschen mehr die Daumen.»