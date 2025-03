«Er läuft, als hätte er in die Hosen gemacht»

Schweizer Kandidat Gabriel stolperte beim Laufsteg-Auftritt

Saskia Schär Redaktorin People

Bei den Männern stand diese Woche bei «Germany's Next Topmodel» bereits das Nacktshooting an. Die Nachwuchsmodels räkelten sich in einer mit Schaum gefüllten Badewanne und nutzten dabei das weisse Gut, um ihr bestes Stück zu verdecken. Das Shooting meisterten die meisten mit Bravour.

Ganz anders beim Walk, wo es ein Holpern und Stolpern gab, einer der Kandidaten legte sich gar zweimal hin. Der Grund: Mehrere Treppenstufen und weisser Nebel, der diese teilweise verdeckte. Kurz vor seinem grossen Auftritt gab sich der Schweizer Kandidat Gabriel (23) gewohnt selbstbewusst und positiv. Er hoffe, dass er nicht stolpern werde, sagte er, wusste aber zugleich, «dass ich es super machen werde».

Es blieb bei der Hoffnung. Kaum auf dem Laufsteg entfuhr Model-Mama Heidi Klum (51) bereits ein «das ist ein ganz komischer Gang.» Dann fügt sie hinzu: «Wie läuft der denn? Der läuft, als hätte er in die Hosen gemacht!»

Gast-Jurorin Lena Gercke (37), die die allererste «GNTM»-Staffel 2006 gewann, machte sich dabei mehr über die körperliche Unversehrtheit des Schweizers Sorgen. «Ich hab ganz doll Angst, dass er hinfällt». Diese Angst ist nicht unbegründet, war er tatsächlich einige Mal kurz davor, dem Boden «Hallo» zu sagen.

«Ich habe heute leider kein Foto für dich»

Gabriels Optimismus war nach dem wackeligen Walk dann auch deutlich geschrumpft. «Ich bin mir nicht 100 Prozent sicher, ob ich durchkomme. Ich wäre sehr enttäuscht von mir selber, wenn ich es nur bis hierhin schaffen würde. Ich denke, dass es noch für mehr reichen könnte.» Von Heidi Klum bekommt er dann kurz darauf aber den Satz zu hören, den kein Show-Teilnehmer hören will: «Es tut mir leid, Gabriel, ich habe heute leider kein Foto für dich».

Das Aus nimmt er relativ gefasst, meint «c'est la vie». Zurück im Backstage zeigt er sich dann erstaunt über das Ende seiner «GNTM»-Reise. «Ich bin ein bisschen überrascht, hätte nicht gedacht, dass ich so früh gehen muss.» Mit nach Hause nimmt er ein flauschiges Erinnerungsstück, für das er direkt nach seinem Aus um Erlaubnis fragte. «Darf ich mir noch so einen Bademantel klauen?» «Ja unbedingt!», entgegnet die Model-Mama daraufhin lachend.