Bei «Germany's Next Topmodel» sorgt das jährliche Umstyling für Aufregung. Fünf der 21 Kandidatinnen blieben verschont, während andere radikale Veränderungen erfuhren. Besonders Zoe und Magdalena kämpften mit ihren neuen Looks.

1/18 Kandidatin Magdalena hat eines der auffälligsten Umstylings erhalten. Foto: ProSieben/Daniel Graf

Auf einen Blick Umstyling bei «GNTM»: Kandidatinnen Zoe und Magdalena erhalten radikale Typveränderungen

Klaas Heufer-Umlauf schneidet als gelernter Friseur Magdalenas Haare

Es ist seit Jahren eine der jeweils meist herbeigesehnten Folgen bei «Germany's Next Topmodel»: das Umstyling. Von den noch 21 verbliebenen Frauen wurden fünf am Donnerstagabend vor Schere und Farbpinsel bewahrt – was bei einigen wiederum für enttäuschte Gesichter sorgte.

So auch bei Kandidatin Zoe (19), als sie realisiert, dass sie genau den Schnitt bekommt, den sie auf keinen Fall will. «Meine grösste Angst sind kurze Haare, weil ich dann aussehe wie mein Bruder», so die jüngste im Cast. Doch es hilft alles nichts, die Haare der Blondine fallen der Schere von Heidi Klums (51) persönlicher Haar-Stylistin Wendy Iles zum Opfer. «Ich werd die aufheben, dann kann ich vielleicht einen Pinsel draus machen, zum Malen oder Schminken», meint das nun kurzhaarige Model mit Galgenhumor und vor Tränen geröteten Augen.

«Ich hab das gelernt drei Jahre – und dann nie wieder gemacht»

Tränen gibt es auch bei der Wienerin Magdalena (21). Sie kann ihr Augenwasser jedoch so lange zurückhalten, bis sie sich wieder im Model-Haus befindet, wo sie schluchzend ihre Gefühlslage nach dem Umstyling beschreibt: «Es ist mir peinlich, und ich fühle mich nicht wohl.» Ihre langen schwarzen Haare mussten einem nur knapp unter den Ohren endenden Bob im Stil der 1920er-Jahre weichen, Pony inklusive.

Dabei fing alles so gut an, als Klum ihr auf dem Frisierstuhl sagte, «für deinen Haarschnitt bekommst du den besten und bekanntesten Friseur Deutschlands». Als dann jedoch ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) um die Ecke kam, war das Model entsprechend verwirrt. Was wohl die wenigsten wissen: Heufer-Umlauf ist tatsächlich ausgebildeter Friseur. «Ich hab das gelernt drei Jahre – und dann nie wieder gemacht», so der Moderator zur bereits mehr als angespannt wirkenden Kandidatin Magdalena.

Dass sich Heidi Klum mit ihren Gästen immer wieder mal einen Scherz erlaubt, ist bekannt. Doch wer dachte «Ach, der macht das eh nicht», liegt falsch. Heufer-Umlauf greift tatsächlich zur Schere und verpasst Magdalena einen unbeabsichtigt schiefen Longbob. Für die Vollendung des Haarschnitts macht sich dann doch noch ein wirklicher Profi ans Werk.

Das endgültige Resultat mag zu Beginn aber weder Magdalena noch die User auf X zu überzeugen. So werden Vergleiche mit der jungen Mireille Mathieu (78), Playmobil-Figuren, Mia Wallace aus «Pulp Fiction» oder auch der Animationsfigur Edna Mode aus «Die Unglaublichen» gezogen. Viele sind gar der Meinung, «sie hätte einfach den Schnitt von Klaas behalten sollen».

«Das ist doch Körperverletzung»

Allgemein gehen die X-User mit dem Umstyling hart ins Gericht. «Was haben die dieses Jahr bitte mit den Models veranstaltet, ich kann das alles nicht mehr», «Werden die Schönen wieder hässlich gemacht?», «Arme Zoe und Magdalena! Das ist doch Körperverletzung!» oder «Ich weiss nicht, ob ich Zoe oder Magdalena schlimmer finde» sind unter anderem zu lesen.

Immerhin können sich die beiden Kandidatinnen Zoe und Magdalena im Verlauf der Sendung immer besser mit ihrer durchaus radikalen Typ-Veränderungen anfreunden, schreiten voller Selbstbewusstsein über den Laufsteg – und damit in die nächste Runde.