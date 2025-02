In der neusten Folge von «Germany's next Topmodel» widmet Heidi Klum Karl Lagerfeld eine Modenschau. Doch der wäre wohl weniger erfreut, hielt er doch wenig von der Model-Mama. Einer seiner bekanntesten Sprüche ist an sie gerichtet.

Heidi Klum überrascht mit Karl-Lagerfeld-Modenschau bei Germany's Next Topmodel

Lagerfeld kritisierte Klum zu Lebzeiten

Model-Mama Heidi Klum (51) sorgt für eine grosse Überraschung: Die erste Männer-Modenschau der neuen Staffel «Germany's next Topmodel» soll ganz im Zeichen des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (1933-2019) stehen. Für die Folge, die am Mittwoch um 20.15 Uhr von Pro Sieben ausgestrahlt wird, hat Klum sich Hun Kim, Kreativdirektor des Labels «Karl Lagerfeld», und Model Eva Herzigová (51) ins Boot geholt. Herzigová hat mehrere Male mit Lagerfeld zusammengearbeitet.

Die männlichen Models werden vor die Herausforderung gestellt, in Looks des deutschen Modezaren über den Runway zu laufen. Für sie ist es eine Ehre. «In keiner Staffel war die erste Fashionshow für so einem grossen Namen. Etwas Besseres könnte es gar nicht geben», äussert sich Kandidat Kevin in einer Pressemitteilung. Die Reaktion von Kandidat Eliob fällt dabei etwas zynisch aus: «Wenn Karl Lagerfeld das wüsste, würde er sich im Grab umdrehen.»

«Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.»

Eliobs Aussage mag wohl gerechtfertigt sein. Zu seinen Lebzeiten war der deutsche Designer nämlich nicht sonderlich gut auf Klum zu sprechen. Für Lagerfeld zählte die Model-Mama nie zur Elite der Modewelt.

Das machte er auch 2009 in der ZDF-Talkshow von Johannes B. Kerner (60) klar. Es ist der Geburtsort einer seiner bekannten Sprüche: «Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.»

Dabei handelt es sich um lediglich eine der vielen ikonischen Aussagen des Designers. Blick hat eine Ansammlung einiger seiner polarisierenden Zitate erstellt.

«Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.»

«Jogginghosen sind das Zeichen einer Niederlage. Man hat die Kontrolle über sein Leben verloren, und dann geht man eben in Jogginghosen auf die Strasse.»

«Es tut mir leid: Was ich sage, ist nur gültig, wenn ich es gerade sage.»

«Man lernt nur aus seinen Fehlern. Erfolg hat noch keinem geholfen.»

«Nichts macht einen älter, als wenn man versucht, jung auszusehen.»

«Alles, was ich sage, ist ein Witz. Ich bin selbst ein Witz.»

«Der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode.»

«Mode ist die Sprache, die jeder versteht, aber nicht jeder spricht.»

«Zwischen mir und dem Rest der Welt steht eine Glaswand.»

«I'm very much down to earth. Just not this earth.»

Das bedeutet zu Deutsch: «Ich bin sehr auf dem Boden geblieben. Einfach nicht auf dem Boden dieser Erde.»