Jannik Kontalis planscht bei Bill Kaulitz im Pool

Nach einer gemeinsamen Partynacht folgt nun eine Poolparty in Los Angeles: Reality-TV-Star Jannik Kontalis und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz haben erneut Zeit zusammen verbracht.

Na, wer planscht denn da in dem fertiggestellten Pool von Bill Kaulitz in Los Angeles? Niemand Geringeres als der deutsche Reality-TV-Star Jannik Kontalis (28). Die beiden zeigten sich Mitte August zum ersten Mal gemeinsam in einem Berliner Club. Nun hat der Tokio-Hotel-Sänger Kontalis zu seiner Poolparty eingeladen.

Sara Alviti, Stylistin und eine enge Vertraute von Bill Kaulitz, liess ihre Instagram-Follower an der nassen Sause teilhaben. So postete sie in ihrer Instagram-Story Clips des Gastgebers oder der Dragqueen Candy Crash. Ein Bild fiel den Fans dabei besonders ins Auge.

Denn unter den Anwesenden im Pool befand sich auch Jannik Kontalis, der mit Drink in der Hand und einem ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera lächelt. Neben ihm hat es sich Bill Kaulitz im Pool gemütlich gemacht. Zudem ist auch Reality-TV-Star Giuliano Hediger zu sehen, der die Reise nach Los Angeles gemeinsam mit seinem «Prominent getrennt»-Kollegen Kontalis gemacht hat.

Auch Bill Kaulitz selbst gab in einer Instagram-Story Einblicke in die Party bei «perfektem Wetter» und postete ein Selfie mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der sich die Party offenbar ebenfalls nicht entgehen liess. Ganz im Gegensatz zu Heidi Klum – Tom Kaulitz' Ehefrau –, die zeitgleich die Filmfestspiele in Venedig besuchte, dies gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum (21).

«Es wird das Event in L.A.!»

Kontalis hat für die Party ganz schön was auf sich genommen. Denn wie er einer RTL-Reporterin, die zufällig im selben Flieger war, verriet, werde er nur kurz in L.A. verweilen. «Wir sind für zwei Tage zum Partymachen in Los Angeles. Wir wollen das meiste rausholen.»

Um Bill Kaulitz herum sollte das auch kein Problem sein. In der neusten Folge des Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verriet der Sänger, dass er seinen Pool gebührend einweihen wolle und es daher «ganz wild» werden würde. «Es wird das Event in L.A.! Es kommen Leute von überall. Es kommen sogar Leute aus Deutschland extra geflogen». Wer damit gemeint war, ist jetzt wohl auch klar.

«Die kennen den Jannik doch auch gar nicht»

Vor gut eineinhalb Wochen machten Bilder von Bill Kaulitz und Jannik Kontalis bei einem gemeinsamen Clubbesuch in Berlin die Runde. Fotos zeigen, wie Kontalis, der derzeit als Oberbürgermeister von Mönchengladbach kandidiert, seine Hand auf das Bein des Sängers legte. Die Fotos der Partynacht sorgten insofern für Aufsehen, als nicht bekannt war, dass Kontalis auch dem männlichen Geschlecht zugetan ist.

Seine zweifache Ex-Freundin Yeliz Koc (31) meldete sich daraufhin auf Instagram und erklärte, dass das der Grund für die erneute Trennung von ihr und Kontalis gewesen sei. In seinem Podcast äusserte sich Kaulitz später zu den Gerüchten und bestätigte scherzhaft «Es ist richtig: Ich werde die First Lady von Mönchengladbach».

In einem Interview mit RTL meinte er dann: «Wir lernen uns kennen». Zudem verteidigte er den umstrittenen Reality-Star und erklärte dessen Kritikern: «Die kennen den Jannik doch auch gar nicht. Die sollen die Leute doch mal leben lassen. Da gibt es ja auch noch einen Jannik hinter der Kamera, der auch noch ein richtiges Leben führt, abseits von irgendwelchen Realityshows.»