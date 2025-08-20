In der neusten Podcast-Folge der Kaulitz-Brüder äussert sich Bill Kaulitz erstmals zu den wilden Liebesgerüchten um ihn und Jannik Kontalis.

1/5 Diese Bilder haben im Netz zu Reden gegeben. Foto: Instagram / dailytrashtv

Darum gehts Bill Kaulitz äussert sich zu Liebesgerüchten mit Jannik Kontalis

Kaulitz scherzt über Rolle als First Lady

Bruder Tom Kaulitz hat den Wirbel im Netz verpasst Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

In den sozialen Medien ist es das Tratsch-Thema Nummer eins: Bill Kaulitz (35) soll mit dem Reality-Sternchen Jannik Kontalis (29) anbandeln. Am Wochenende wurden die zwei beim Feiern in einem Nachtclub gesichtet. Nachdem bereits zahlreiche User im Netz ungefragt ihre Meinung kundgetan haben, äusserte sich Kontalis zu den Liebesgerüchten – einzig Bill Kaulitz schwieg.

Im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» mit Zwillingsbruder Tom (35) bricht Bill Kaulitz sein Schweigen: «Ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und sie bestätigen», beginnt er. «Es ist richtig: Ich werde die First Lady von Mönchengladbach», witzelt er und spielt damit auf Kontalis' Oberbürgermeister-Kandidatur.

«Alle denken wieder, ich hätte irgendetwas inszeniert»

Dann spricht er Klartext: «Ich habe mich wieder köstlich darüber amüsiert. Wie alle ganz aus dem Häuschen sind, also die Leute spinnen wirklich!» Tom Kaulitz scheint den Wirbel im Netz verpasst zu haben und fragt verwundert: «Wer ist denn aus dem Häuschen?»

«Da waren ja schon wieder ganz viele Sachen von mir in den Klatschblättern und auf Tiktok. Es gab Videos von Dates, die ich hatte und ich wurde gefilmt. Alle denken wieder, ich hätte irgendetwas inszeniert, um im Gespräch zu bleiben», erklärt Bill Kaulitz. Daraufhin scherzt sein Bruder: «Ich glaube das mittlerweile auch.»

«Das ist nicht immer so lustig und ich denke mir immer so: Alter, wenn ich irgendwo hingehe, werde ich nun mal fotografiert und gefilmt. Das ist immer so», klagt Bill Kaulitz.

Bill Kaulitz wechselt abrupt das Thema

Seine ersten Amtshandlungen als «First-Lady» der Stadt verkündet er ebenfalls: «Ich werde mich vielen Charity-Projekten annehmen. Ich werde das Rathaus zu einem Luxusanwesen umbauen, weil da werde ich ja dann residieren», meint er ironisch. Als Tom Kaulitz dann fragt, ob Kontalis denn wirklich schon Bürgermeister ist, wechselt sein Bruder abrupt das Thema zu seinem absoluten Traummann: Travis Kelce (35).