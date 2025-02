Auf diesen weltberühmten Sportler steht Bill Kaulitz

1/6 Bill Kaulitz zeigt sich im Podcast wieder einmal bestens gelaunt. Foto: IMAGO/Eventpress

Auf einen Blick Bill Kaulitz schwärmt von NFL-Star

Kaulitz' Traummann ist mit Superstar Taylor Swift zusammen

35-jähriger Sänger schwärmt für Männer aus Kansas City Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Bill Kaulitz (35) ist seit mehreren Wochen erneut Single und geht wieder auf erste Dates, wie er in der neusten Folge des Podcasts «Kaulitz Hills» erklärt. Auch wenn so gut wie nichts über Kaulitz' Date bekannt ist, ist eines klar: Den Titel «Bill Kaulitz' Traummann» muss er sich mit einem weltbekannten Sportler teilen, der in einer Beziehung mit einem absoluten Weltstar ist.

Doch von vorne. Als Wahlamerikaner können sich auch die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz nicht dem dortigen Sportereignis des Jahres verwehren: dem Super Bowl. Die Podcast-Aufzeichnung fand zwar noch vor dem Spiel statt, dennoch wird das Grossereignis thematisiert. Beim sportbegeisterten Tom Kaulitz verwundert dies nicht, anders sieht es bei Bill Kaulitz aus, der sporttechnisch eigentlich nicht so interessiert ist. Doch zur grossen Überraschung seines Bruders weiss er sogar, welche beiden Mannschaften – Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles – auf dem Feld stehen. «Das weiss ich, weil mein Traummann spielt», so die lapidare Begründung des Tokio-Hotel-Sängers.

Und dieser Traummann ist überhaupt erst der Grund, weshalb sich Bill Kaulitz das Spiel im TV anschaut. «Ich verabrede mich nur zum Gucken, weil ich natürlich den Travis angucken möchte», erklärt Bill sein plötzliches NFL-Interesse und verrät somit den Namen seines Crushes: Travis. Und bei diesem Namen wird auch bei anderen nicht-Sportbegeisterten sofort etwas klingeln, handelt es sich beim besagten Travis doch um Travis Kelce (35), der Freund von niemand Geringerem als Superstar Taylor Swift (35). Über den schwärmte Kaulitz bereits im Podcast «Baby got Business» wo er erklärte, dass er ihn «sofort heiraten» würde.

«Der ist ja so hot, so hot!»

Wenn es denn schon nicht Kelce sein kann, dann doch bitte immerhin ein anderer aus Kansas. Dies weil: «Alle meine Traummänner, mein Traumtyp, die kommen aus Kansas. Ich liebe Kansas-City-Männer, die sind alle heiss, das ist genau mein Beuteschema.» Auch wenn ihm seine Astrologin von Kansas-Männern abrate, kann Bill Kaulitz seine Finger nicht von ihnen lassen. «Jetzt hab ich gerade wieder einen Farmer, mit dem ich ein Date habe, auch aus Kansas City und der ist ja so hot, so hot!» Er sehe sogar «fast unecht aus», sodass sich Kaulitz fragt, ob er überhaupt echt sei oder KI generiert. Er habe zwar schon Videos von ihm erhalten, aber man könne ja nie wissen. Um auf Nummer sicher und einer Enttäuschung zu entgehen, meint Tom Kaulitz dazu witzelnd: «Dann bleib doch lieber bei den Videos und Fotos».