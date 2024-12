Die Kaulitz-Zwillinge haben eine unglückliche Woche hinter sich, wie sie in der neusten Folge ihres Podcasts verraten. Beruflich gab es manchen Stolperstein. Und Bill Kaulitz macht Kommentare, die die Frage aufwerfen, ob in seinem Privatleben alles in Ordnung ist.

Silja Anders Redaktorin People

In der neusten Folge ihres Podcasts sprechen Bill und Tom Kaulitz (beide 35) über ihre vergangene Woche. Vor allem beruflich gab es da so manche Komplikation, wie die Zwillinge erzählen, da jemand aus ihrer Crew Knall auf Fall gekündigt habe. Ihr Tontechniker liess sie sitzen, was die Band in die Bredouille brachte.

Die Musiker zeigen sich enttäuscht von seinem Verhalten. Daraufhin sagt Bill Kaulitz mit einem Mal: «Apropos im Regen stehenlassen. Da ist mir wieder aufgefallen, wie krass Leute einfach drauf sind. Ich hatte das diese Woche auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren, dass Leute wirklich so wenig Empathie haben oder emotionale Bindung oder einen moralischen Kompass.»

Wurde Bill Kaulitz von Marc Eggers «im Regen» stehengelassen?

Dieser Satz lässt die Fans aufhorchen. Kriselt es in der Beziehung zwischen Bill Kaulitz und seinem Freund Marc Eggers (38)? Vor wenigen Wochen wirkten die beiden noch schwer verliebt, Bill sprach offen im Podcast darüber, in einer ernsthaften Beziehung zu sein. Ist jetzt schon wieder alles aus?

Konkret wird der Magdeburger nicht, macht aber weitere Andeutungen, die auf ein mögliches Beziehungsaus hindeuten könnten. Auf die Frage eines Fans, wie die beiden mit Fernbeziehungen umgehen, erklärt Tom Kaulitz, dass Kommunikation das Wichtigste sei und er und Ehefrau Heidi Klum (51) regelmässig per Videocall telefonieren würden. Sein Bruder Bill gibt dann auch seinen Senf dazu: «Das Schlimmste bei einer Fernbeziehung ist wirklich, nicht zu antworten oder sich zu viel Zeit zu lassen. Das kann man nicht, weil da schon zu viel Abstand ist. Ich höre jetzt auf mit den Tipps, ich bin nicht in der Position.» Nicht in der Position? Das klingt schwer danach, als sei der Tokio-Hotel-Frontmann wieder Single.

Weihnachtspläne, wenn man alleine ist

Tatsache ist, dass Marc Eggers Bill Kaulitz auf Instagram zwar noch folgt – aber nicht umgekehrt. Bill Kaulitz scheint seinem (Ex-?)Freund entfolgt zu sein. Ausserdem betonte er direkt zu Beginn der aktuellen Podcast-Folge, dass jetzt Weihnachten kommt und sagt: «Jetzt muss man nämlich den Kummer ersaufen.» Ausserdem betont er, dass er dieses Jahr nicht an Weihnachten zu Hause sein werde und daher auch nicht festlich schmücke.

Die Zwillinge unterhalten sich auch über die Festtage und sagen, dass das eine Zeit sei, in der man sich schnell einsam fühlen könne, wenn man keine Familie habe, mit der man feiern könne. Dann erzählt Bill von einer Freundin, der er geraten habe, rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen und schöne Dinge zu planen. Was man in so einer Situation dann nicht machen dürfe, sei zu Hause «Bridget-Jones-mässig Schokolade in sich reinzufressen und zu Trübsal blasen». Besser sei, schöne Pläne zu machen. Vielleicht versucht Bill Kaulitz, sich damit selber Mut zuzureden.