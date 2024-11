Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten macht vielen Menschen innerhalb und ausserhalb der USA Angst. Bill Kaulitz, der in den Staaten lebt, ist da keine Ausnahme. Er fragt sich, wie die Zukunft aussehen wird.

Bill und Tom Kaulitz (beide 35) wohnen seit 2010 in den USA und fühlen sich dort sehr wohl. Als Donald Trump (78) 2016 zum ersten Mal US-Präsident wurde, sprachen die beiden nicht öffentlich über dieses Ergebnis.

Nun wurde Trump erneut gewählt. Tom Kaulitz äussert sich nach wie vor nicht dazu, doch seinen Bruder Bill scheint das Thema, wer in den kommenden vier Jahren im Weissen Haus sitzt, etwas mehr zu beschäftigen. Der Sänger sprach nun zum ersten Mal darüber.

«Irre Leute an der Macht»

Im Interview mit dem RTL-Magazin «Exclusiv – Weekend» sagt Bill Kaulitz nachdenklich: «Man hat einfach wirklich irre Leute an der Macht.» Was ihn bei der ganzen Sache beunruhige, sei Trumps Aussage, er wolle die Migrationspolitik verschärfen. Drohen ihm und seinem Bruder, der mit Topmodel Heidi Klum (51) verheiratet ist, potenziell der Rauswurf aus den USA? «Das hoffe ich nicht. Stell dir vor, als Nächstes werde ich rausgeschmissen. Es kann gut sein. Es ist ja mit allem zu rechnen. Man weiss ja wirklich nicht, was passiert. Ich glaube, das ist wirklich das, wovor alle Angst haben», erklärt er.

Ernste Worte des sonst immer gut gelaunten und optimistischen Sängers. Es fände es einfach «krass», jeden Morgen in den USA aufzuwachen und zu wissen, dass Trumps Präsidentschaft jetzt «Realität» sei.

Es ist allerdings nicht nur sein persönliches Schicksal, über das er sich Gedanken macht. «Ich mache mir eher Sorgen um die Weltpolitik», gesteht Bill Kaulitz, da die Situation, die er als «besorgniserregend» betrachtet, die ganze Welt betreffe. Zieht er womöglich selbst weg aus den USA? Wohl kaum, wie er sagt: «Von daher weiss ich nicht, ob der Move dann ist, aus Amerika wegzuziehen. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es doch gut wird am Ende.» Er bleibt also nach wie vor der Optimist, den man kennt.

Beruflich und privat läuft es bei Bill Kaulitz sehr gut

Ansonsten könnte es bei Bill Kaulitz derzeit nicht besser laufen. Der Podcast «Kaulitz Hills», den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder betreibt, erfreut sich grosser Beliebtheit, eine zweite Staffel ihrer Netflix-Dokuserie steht in den Startlöchern, er ist bis über beide Ohren in seinen Partner, Model Marc Eggers (38) verliebt und hat jetzt auch noch sein erstes eigenes Parfüm auf den Markt gebracht, das online nach nur einer Stunde ausverkauft war.