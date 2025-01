1/10 Timur Ülker gibt ein pikantes Geständnis in Folge 4 ab. Foto: RTL

Fynn Müller People-Redaktor

Die Stimmung im Camp wird immer gereizter. Weil die Reality-Stars Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23) ihre Prüfung mit dem Satz «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beenden, gibts wieder nur Reis und Bohnen zu essen. Zum dritten Mal in Folge kommt Dylan mit null Sternen zurück ins Lager – das hat es in der Geschichte der Sendung noch nie gegeben.

Lilly Becker (48) ist bedient. In der Telefonbox lässt sie ihren Frust raus. «Ich fliege doch nicht auf die andere Seite der Welt und sage: ‹Hol' mich raus›. Einmal ja – aber dreimal ist ein Witz, sorry», wütet das Model. «Er macht eine grosse Show daraus, kommt zum Flughafen mit Bodyguards, aber jetzt ist Zeit, dass er was leistet.»

Animiert durch den nackt badenden Pierre Sanoussi-Bliss (62) kommt das Thema «Adam sucht Eva» – eine TV-Sendung, bei der sich die Kandidaten hüllenlos auf einer Insel daten – am Weiher auf. Timur Ülker (35) hat damals bei «Adam sucht Eva» mitgemacht. «Ich habe viele Bewerbungen abgeschickt, aber keiner wollte mich haben. Dann kam die ‹Adam sucht Eva›-Einladung. Ehrlich gesagt, laufe ich nicht so gerne nackt herum», gesteht der Schauspieler.

Sam Dylan nutzt Ülkers lockere Zunge, um dem «GZSZ»-Star ein pikantes Detail zu entlocken. Kürzlich erzählte Bill Kaulitz (35) in seinem Podcast, er habe über Ülker eine «heisse Geschichte» zu erzählen. Der Tokio-Hotel-Sänger habe den Schauspieler auf einer Party kennengelernt, näher ins Detail ging er nicht.

Ülker klärt auf: «Wir haben geredet, gelacht, zusammen getrunken und kamen auf das Thema ‹Adam sucht Eva›.» Kaulitz habe Timurs bestes Stück zu klein gefunden. «Ich habe doch keinen kleinen Pipimatz», stellt er im Dschungelcamp klar. Das machte er auch Kaulitz deutlich. «Ich habe ihm später ein Spiegelselfie – also unten ohne, oben ohne – geschickt. Und das kleine Problem war damit behoben! Wir haben dann noch ein bisschen geschrieben und dann war es das.»

So haben sich die Beckers verliebt

Am Lagerfeuer quetschen die Camper Lilly Becker über ihre Beziehung mit Tennis-Legende Boris Becker (57) aus. Schauspieler Maurice Dziwak (26) will von dem Model wissen, ob es Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. «Es war Liebe auf das erste Date», erinnert sich Becker lächelnd. Der Ex-Tennisspieler habe sie in einer Pizzeria zum Essen ausgeführt.

Zum Abschied gab er ihr einen Kuss auf die Stirn. Lilly Becker hätte sich gerne einen Kuss auf den Mund gewünscht, wie sie erzählt, also ergriff sie die Initiative. «Danach waren wir zusammen.» Das Model schwärmt: «Er war da noch jung, er war fit, er war superhübsch. Zu mir war er immer ein Gentleman. Warum meinst du, dass er so viele Frauen bekommen hat? Er weiss genau, wie das Spiel geht. Was Frauen betrifft, ist er ein schlauer Mann.»

13 Jahre waren die beiden ein glückliches Paar. Doch der öffentliche Druck habe ihre Ehe zerstört. «Alles war stressig. Deswegen, wenn du in einer Beziehung bist, ist es besser, wenn du es ganz privat hältst!»

Lilly Becker spricht über seine Zeit in Haft

Auch Boris Beckers Zeit im Gefängnis wurde thematisiert. Den genauen Grund kenne Lilly Becker nicht. «Ich weiss nur, er ist ein erwachsener Mann, er lebt sein Leben. Vielleicht war er ein bisschen schlecht beraten und hat gelernt, dass er doch nicht so was Besonderes ist, die Steuer und der Tod kommen immer.»

Als Kommentator Jörg Dahlmann sie nach Beckers neuer Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34) fragt, wird sie laut. «Die Frau interessiert mich gar nicht. Das meine ich nicht böse. Mir ist wichtig, dass Vater und Sohn eine Beziehung haben und niemand anderes!»

Maurice Dziwak fragt das Model, ob sich Boris Becker heute noch um sie kümmere. «Du hast ihm ein Kind geschenkt. Dann soll er auch immer auf dich achten – ein Leben lang», findet der Schauspieler. «Das macht er nicht», sagt Lilly Becker kopfschüttelnd. «Die Leute denken, ich würde von Boris Beckers Geld leben. Er hat mir seit sieben Jahren nichts bezahlt. Er zahlt nichts, nur die Schule für mein Kind.»

Vor dem Dschungelcamp offenbarte Lilly Becker, dass sie des Geldes wegen beim TV-Format mitmache.