TOUCHDOWN EAGLES – COOPER DEJEAN

Was ist nur mit den Chiefs los? Mahomes wirft nach zwei Sacks eine Interception und der Rookie DeJean retourniert das Ganze auch noch direkt zu einem Touchdown! Die Chiefs sind 0:17 in Rückstand und haben erst ein First Down geschafft – bald ist Halbzeit! Es droht das grosse Desaster anstelle des «Threepeat»