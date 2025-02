Tennis-Superstar crasht Super-Bowl-Halbzeitshow

1/6 Kendrick Lamar während seiner Halbzeitshow beim Super Bowl. Foto: Getty Images

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Eröffnet wird die Show von Schauspieler Samuel L. Jackson in einem Anzug im Stil der US-amerikanischen Flagge. Auf einem Auto sitzend beginnt Kendrick Lamar schliesslich mit dem ersten Song.

Auch danach ist die US-Flagge stets präsent. Die zahlreichen Tänzerinnen und Tänzer sind in den entsprechenden Farben gekleidet und bilden während des zweiten Songs «Humble» die Flagge ab.

Serena Williams mit Tanzeinlage

Unterstützt wird der 37-Jährige von US-Sängerin SZA. Ganz in Rot gekleidet, singt sie zwei Lieder mit Lamar. Und dann kommt noch ein sportlicher Spezialgast: Tennis-Superstar Serena Williams zeigt auf der Bühne eine kurze Tanzeinlage.

Seinen grössten Hit «Not like us», mit dem er an den Grammys fünf Auszeichnungen gewann, teast Lamar immer wieder an. Als er ihn dann spielt, tobt das Publikum zum ersten Mal so richtig.