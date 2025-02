1/11 Taylor Swift unterstützt Freund Travis Kelce auch dieses Jahr. Foto: keystone-sda.ch

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Der Super Bowl ist nicht nur der grösste Sport-Event der USA, auch auf den Rängen findet sich die Crème de la Crème der Stars ein.

Wer natürlich nicht fehlen darf: Popstar Taylor Swift. Auch dieses Jahr ist die Sängerin wieder im Stadion, um ihren Freund und Chiefs-Star Travis Kelce zu unterstützen. Doch wirklich beliebt scheint Swift in der Arena nicht zu sein. Als sie nämlich auf der Grossleinwand gezeigt wird, hagelt es Buhrufe. «Was geht hier ab?», scheint sich der Popstar laut Lippenleser auf X danach zu fragen.

Trump als erster Präsident im Stadion

Für den meisten Wirbel sorgt dieses Jahr die Anwesenheit von Donald Trump. Der Republikaner ist erst seit 20 Tagen im Amt und ist nun der erste aktive US-Präsident, der bei einem Super Bowl im Stadion vor Ort ist.

Gut zwei Stunden vor Spielbeginn zeigten Videos die Landung der Air Force One in New Orleans, nachdem das Flugzeug vom Palm Beach International Airport gestartet war. An Board waren neben dem Präsidenten auch seine Tochter Ivanka Trump und sein Enkel Theodore.

Für die Anwesenheit des Präsidenten mussten die Sicherheitsvorkehrungen erheblich ausgebaut werden. In den US-Medien wird von einer Summe von 20 Millionen Dollar gesprochen, die zusätzlich investiert werden musste. Beim Spiel unterstützt Trump übrigens die Kansas City Chiefs.

Von Messi bis Cooper

Neben Trump finden sich etliche weitere Stars im Superdome von New Orleans ein. So zum Beispiel Fussball-Superstar Lionel Messi, Musiker Jay-Z, die Schauspieler Adam Sandler, Bradley Cooper und Kevin Costner. Auch Frauenschwarm Pete Davidson gibt sich die Ehre.