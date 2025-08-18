Bill Kaulitz soll wieder einen neuen Lover im Visier haben, doch seinen Fans ist Jannik Kontalis ein Dorn im Auge. Nun bricht der Reality-Star sein Schweigen.

1/10 Jannik Kontalis (l.) und Bill Kaulitz haben am Wochenende in Berlin gefeiert. Foto: Instagram / @jannikkontalis

Darum gehts Bill Kaulitz' neuer Flirt beunruhigt Fans

Kontalis teilt Videos und Fotos der Party-Nacht mit Kaulitz

Kaulitz feierte 20-jähriges Jubiläum von «Durch den Monsun»

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Von Bill Kaulitz' (35) neustem Flirt sind seine Fans überhaupt nicht begeistert. In den sozialen Medien kursieren seit vergangenem Wochenende Videos, die den Tokio-Hotel-Frontmann innig mit dem Reality-Star Jannik Kontalis (29) in einem Berliner Nachtclub zeigen. Doch statt sich für ihr Idol zu freuen, sind Kaulitz' Fans in Alarmbereitschaft: Nach dem Liebes-Fiasko mit Marc Eggers (38) wollen sie ihren Bill nicht mehr leiden sehen. Der Vorwurf? Kontalis würde Kaulitz bloss für die Aufmerksamkeit ausnutzen.

Jetzt bricht Jannik Kontalis sein Schweigen. In einer Story auf Instagram teilt er Videos und Fotos von der wilden Partynacht in Berlin. Und siehe da: Die zwei können offenbar die Finger nicht voneinander lassen. Bill Kaulitz hat seine Hand auf dem Oberschenkel seines Flirts platziert, dieser wiederum legt immer wieder die Arme und den Musiker.

«Bill Kaulitz hat mir einfach eine Riesen-Moët-Flasche zum Geburtstag geschenkt», schreibt Kontalis zu einem Bild, das die beiden in einem Wagen eng umschlungen zeigt. «Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben», heisst es im nächsten Slide zu einem schwarzen Foto. «Und jetzt fickt euch alle.»

«Geht an alle, die irgendetwas erfinden»

Angesprochen darauf, wie seine öffentliche Beleidigung sich auf seine Kandidatur um den Oberbürgermeister der deutschen Stadt Mönchengladbach auswirkt, schreibt er: «Ich bin zu 100 Prozent echt und werde mich niemals verstellen. Ihr könnt gerne die anderen Kandidaten wählen, wenn ihr lieber aufgesetzte Scheisse haben wollt», schimpft er und fügt hinzu: «Das geht auch nicht an meine Community. Das geht an alle, die irgendetwas erfinden und Scheisse streuen!» Da hat wohl jemand die Diskussionen im Netz mitverfolgt.

Bill Kaulitz reisst in einem weiteren Video einem Partywütigen die Kleider vom Leib – dieses Mal handelt es sich aber nicht um Kontalis. Es könnte also durchaus sein, dass der Sänger nach dem Jubiläumskonzert von 20 Jahren «Durch den Monsun» lediglich Spass haben wollte.