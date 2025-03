Bill Kaulitz enthüllt schmerzhafte Details über seine Beziehungen. Der Tokio Hotel-Sänger sagt, in jeder Partnerschaft betrogen worden zu sein, möglicherweise auch von Ex-Freund Marc Eggers.

35-jähriger Tokio Hotel-Sänger enthüllt Details während Tourstopps in England

Der Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) hat in seinem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» überraschende Details zu seinen vergangenen Beziehungen preisgegeben. In der neuesten Folge spricht der 35-Jährige offen über schmerzhafte Erfahrungen mit Untreue.

Kaulitz, der sich kürzlich von Ballermann-Sänger Marc Eggers (38) getrennt hat, enthüllt: «Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen. Also wirklich in jeder». Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen über die Gründe für das Ende seiner jüngsten Beziehung. War auch Marc Eggers dem Tokio-Hotel-Frontmann untreu?

Die Beziehungen von Bill Kaulitz waren immer monogam

Der Sänger beschreibt den emotionalen Schmerz, den diese Erfahrungen hinterlassen haben: «Das ist eben das Schmerzhafte, dass ich nie die Entscheidung getroffen habe. Sondern mir die immer abgenommen wurde». Er fügt hinzu: «Ich habe dann immer erst im Nachhinein herausgefunden: Ah, der hat mich betrogen, der hat mich beschissen, der hat mich hintergangen, der hat mit anderen Leuten geschlafen.»

Diese Offenbarungen kamen während einer Diskussion über offene Beziehungen zustande. Kaulitz betont, dass er selbst keine Erfahrungen mit solchen Beziehungsformen habe, da seine Partnerschaften stets monogam gewesen seien.

Während Kaulitz diese persönlichen Einblicke gewährt, ist sein Ex-Partner Marc Eggers derzeit als Teilnehmer bei der Tanzshow «Let's Dance» zu sehen. Die Trennung des Paares wurde im Januar 2025 öffentlich bekannt gegeben. Kaulitz machte deutlich, dass eine Versöhnung mit Eggers unwahrscheinlich sei. Er erklärte seine Haltung zu Ex-Partnern: «Bei Ex-Freunden und so: Wenn ich einmal mit dir abgeschlossen habe und fertig mit dir bin, dann gibt es da kein Zurück!»