1/5 Damit hat alles begonnen: Marc Eggers (r.) und Bill Kaulitz turteln beim Oktoberfest 2024. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Marc Eggers kämpft mit Hass-Nachrichten

Eggers appelliert an andere, nicht wegzuschauen

Hatewelle kommt nach kurzer Liebelei zu Bill Kaulitz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Er ist YouTuber, sorgt am Ballermann von Mallorca für Stimmung und wird am kommenden Freitag bei «Let's Dance» das Tanzbein schwingen: Marc Eggers (38). Er hat sich in der deutschen Promiszene einen Namen gemacht. Doch die ersten grossen Schlagzeilen landete er wegen seiner kurzen Liebelei zu Bill Kaulitz (35).

Wir erinnern uns: Beim Oktoberfest 2024 wurden die beiden beim Knutschen erwischt, dann wurden Spekulationen um eine Beziehung laut. Doch wie Bill Kaulitz in seinem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» mit Zwillingsbruder Tom mehrfach andeutete, geht das Paar offenbar wieder getrennte Wege.

Seither hat Eggers mit einem andauernden Shitstorm zu kämpfen. «Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter», erzählt er in einem ernsten Video auf Instagram am Montagabend. Er habe kein Problem damit, dass manche Leute ihn nicht mögen würden oder Kritik äussern. «Aber es ist meines Erachtens nicht okay, dass Leute so dermassen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung.»

«Am Ende des Tages ist es ja mein Leben»

Weiter stellt Eggers klar: «Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Trans-Frau heirate oder wie auch immer: Am Ende des Tages ist es ja mein Leben.» Mit 38 wolle er sich nicht von fremden Leuten im Netz vorschreiben lassen, wie er sein Leben zu leben hat. «Es ist krass, das zu lesen. Ich bin erschrocken darüber. Ich will hier gar nicht als Opfer stehen und Mitleid bekommen. Aber mir war es wichtig, auch mal den Mund aufzumachen. In der heutigen Zeit habe ich nicht gedacht, dass es so extrem ist und über so eine lange Zeit. Es ist einfach nur traurig.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Schluss des kurzen Clips appelliert er an andere Menschen in ähnlichen Situationen: «Schaut nicht weg, macht euren Mund auf und lasst euch die Scheisse nicht gefallen. Haltet den Kopf oben. Egal, was ist, man sollte immer versuchen, sein Lächeln nicht zu verlieren.»

Stars unterstützen Marc Eggers

In der Kommentarspalte sammeln sich dutzende Kommentare von Stars, die Marc Eggers bestärken. So kommentiert der Schweizer Influencer Aditotoro (26) ein weisses Herz, die Ballermann-Sängerin Mia Julia (38) schickt ein rotes Herz und die Regenbogen-Flagge und Eggers Kollegin Isi Glück (34) schreibt: «Wenn doch jeder einfach vor seiner eigenen Tür kehren würde! Leben und leben lassen, du bist gut so, wie du bist.»