Es ist das Thema unter den Kaulitz-Fans: Wer ist der neue Mann an der Seite von Bill? Am Donnerstagabend scheint uns der «Tokio Hotel»-Sänger einen eindeutigen Hinweis gegeben zu haben.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Vor einer Woche liess Bill Kaulitz (35) im Podcast «Kaulitz Hills» mit Zwillingsbruder Tom eine Bombe platzen: Er ist vergeben! Nach jahrelanger Suche nach der grossen Liebe sei der «Tokio Hotel»-Sänger «in einer Beziehung mit einem Mann». Obwohl Bill Kaulitz nicht verraten hat, wer sein neuer Partner ist, kommt für Fans der wohl beliebtesten Zwillinge Deutschlands nur einer infrage: Marc Eggers (37).

Wir erinnern uns: Zum ersten Mal haben wir den Youtuber und Ballermann-Sänger vor einem Jahr an der Seite von Bill Kaulitz gesehen, und zwar bei einem heissen Flirt am Oktoberfest. Es wurde getuschelt, gekuschelt und geknutscht! «Wie krass. Ich hab, glaube ich, noch nie öffentlich so rumgemacht», staunte der Zwilling in seinem Podcast über sich selbst. Dann wurde es in der Öffentlichkeit still um die beiden – bis wir Eggers wieder in der Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» (2024) sahen. Da verbringen die zwei verdächtig viel Zeit miteinander…

Ist das der endgültige Beweis für ihre Liebe?

Nun hat sich die Beweislage für «Kaulitz»-Fans erneut verdichtet. Ein Jahr, nachdem wir Bill Kaulitz und Marc Eggers zum ersten Mal beim Turteln erwischt haben, zeigen sich die beiden erneut auf der Wiesn! Auch dieses Mal sind sie sichtlich vertraut miteinander, reden und lachen viel. Hat Marc Eggers also sein Herz gestohlen?

Mitte September war Bill Kaulitz noch in einem Vlog, also einem Video-Blog auf Youtube, von Marc Eggers zu sehen. Eine Woche später besuchte Eggers den «Tokio Hotel»-Star dafür beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring – und stand in der ersten Reihe, als ihm Kaulitz scheinbar eine Liebeserklärung machte: Als er auf der Bühne die Fans fragte, ob es unter ihnen Singles oder auch frisch Verliebte gebe, sagt er: «Ich bin nicht mehr auf der Suche!» Scheint ganz so, als hätte er seinen Schatz in der vordersten Reihe gefunden.