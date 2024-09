Am 1. September feierten Bill und Tom Kaulitz in Zürich ihren 35. Geburtstag. In ihrer neuesten Podcast-Folge schwärmen sie auch fast zwei Wochen nach der grossen Sause von der Schweiz.

Silja Anders

Bill und Tom Kaulitz zelebrierten am 1. September ihren 35. Geburtstag. Aber nicht irgendwo, sondern in Zürich. Zuvor hatten die Zwillinge mit ihrer Band Tokio Hotel bereits zwei Auftritte in der Schweiz absolviert.

In der Nacht vom 31. August auf den 1. September feierten sie in ihren grossen Tag rein. Am Geburtstag selbst gab es dann Brunch und eine Party im Zürcher Seelokal «Fischers Fritz».

«Die Schweizer sind alle so nett»

In der aktuellen Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills» sprechen die Zwillinge nun erstmals über ihren Geburtstag – und kommen aus dem Schwärmen über die Schweiz gar nicht mehr heraus.

«Die Schweizer sind alle so nett. Ich hab mich pudelwohl gefühlt», verrät Bill Kaulitz euphorisch. Tom Kaulitz kann seinem Bruder nur beipflichten und sagt: «Ich habe mich einfach in das Land und die Leute verliebt.» Und auch über die Stadt Zürich finden die beiden nur lobende Worte. «Ich bin ja in Zürich schon wieder direkt eingezogen. Da hab ich mir wieder gedacht: ‹Wie schön will man eigentlich wohnen?› Das ist so hübsch da!», sagt Bill. «Die haben da in der Schweiz einfach ein wunderschönes Land abbekommen. Die Landschaft, die Berge, die Seen. Die Städte sind auch so gepflegt. Wir waren in Zürich und das ist so eine schöne, gepflegte und schicke Stadt», meint Tom Kaulitz begeistert.

«Das wissen die aber auch», bemerkt Bill Kaulitz und sagt, dass die Zürcher darum auch das Beste aus der Stadt herausholen könnten.

Grosszügige Geschenke des Hotels für die Zwillinge

Übernachtet hat die feierfreudige Truppe im Luxushotel Mandarin Oriental am Zürcher Paradeplatz. Und auch hier überschlagen sich die Zwillinge – die ironischerweise Jungfrau vom Sternzeichen sind – mit Komplimenten. «Die haben sich so viel Mühe gegeben», erzählen die Kaulitz'. Die Namen der Zwillinge seien in die Kissen gestickt gewesen, das Hotel habe Tom Kaulitz ein von Harry Kane signiertes Trikot vom FC Bayern München geschenkt, und Bill Kaulitz erhielt ein Hermès-Tuch. «So muss es sein! Da ist die Messlatte für die anderen Hotels!», erklärt Bill Kaulitz. Ihr Aufenthalt im Mandarin Oriental sei von Anfang bis Ende perfekt gewesen, und die Mitarbeitenden hätten alles richtig gemacht.

Am Geburtstag selbst sei die Gruppe dann mit dem Boot über den Zürichsee geschippert, um im Seerestaurant Fischers Fritz brunchen zu gehen. «Wie schön war das denn bitte?», meint Bill Kaulitz bei der Erinnerung schwärmerisch. Alle hätten noch die Nachwehen von der Party in der Nacht davor gespürt, doch bei dem feinen Essen seien diese fast verflogen. «Das war eines der leckersten Omeletts, die ich je gegessen habe», sagt Tom Kaulitz. Auch den anschliessenden Sprung in den klaren See hätten die Zwillinge genossen.

Der Geburtstag der Brüder scheint demnach ein rundum perfekter Tag gewesen zu sein. Und das ist zu einem grossen Teil der Schweiz und vor allem Zürich zu verdanken. Klingt fast so, als ob Zürich die Kaulitz-Zwillinge nicht zum letzten Mal empfangen dürfte. Die beiden kommen wohl wieder.