Bill Kaulitz ist seit Jahren single und auf der Suche nach der grossen Liebe. Nun scheint es, als wäre der grosse Wunsch des Sängers in Erfüllung gegangen. In seinem Podcast enthüllt er, dass er «in einer Beziehung mit einem Mann» sei.

Saskia Schär Redaktorin People

Bill Kaulitz (35) sorgt mit einer überraschenden Aussage im Podcast «Kaulitz Hills», den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom führt, für Aufsehen. Eine Zuhörerin will von den beiden wissen, wie sie ihren noch nicht angetrauten Partner anderen gegenüber vorstellen würden. Bill übernimmt bei der Beantwortung dieser Frage sofort den Lead und sagt: «Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel.»

Mit diesem einfachen Sätzchen bestätigt Bill Kaulitz so nebenbei, dass er nach Jahren der erfolglosen Liebessuche vergeben ist! Wer das Herz des Tokio-Hotel-Sängers erobert hat, ist nicht bekannt. Allerdings drängt sich der Verdacht auf, dass es sich dabei um den Youtuber und Ballermann-Sänger Marc Eggers (37) handelt, der bereits in der Netflix Doku «Kaulitz&Kaulitz» zu sehen war.

«Ich bin nicht mehr auf der Suche!»

Gleich mehrere Punkte sprechen für Eggers als der neue Mann an Bill Kaulitz' Seite. Zum einen war Bill Kaulitz bereits während der Dreharbeiten von «Kaulitz&Kaulitz» sehr angetan von dem Deutschen, zum anderen waren die beiden beim Glücksgefühle-Festival vergangene Woche auf dem Hockenheimring gemeinsam unterwegs. Im entsprechenden Vlog von Eggers ist Bill Kaulitz, der am Musikfestival von Lukas Podolski ebenfalls auftrat, gleich mehrfach an der Seite von Marc Eggers zu sehen.

Gemeinsam mit Eggers und seiner ganzen Crew hat sich Kaulitz am vergangenen Freitag sogar auf der Bühne gezeigt. Dabei hat er laut «Bunte» das Publikum gefragt, ob es unter den Festivalgängern frisch Verliebte oder Singles gebe, und verriet kurz darauf: «Ich bin nicht mehr auf der Suche!»

Bereits Anfang September wurde Bill Kaulitz an der Seite von Marc Eggers auf dem Ballermann in Mallorca gesichtet. Über die Zeit auf der Lieblingsinsel der Deutschen erzählte er kurz darauf im Podcast. «Ich habe Auftritte angeguckt, wir waren im Bierkönig, da wurde ‹Monsun› angespielt. Wir waren auf dem Boot, wir waren schön essen und haben Spaziergänge gemacht.» Wer mit «wir» gemeint ist, verriet er damals nicht.