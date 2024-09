Er gilt als Langzeit-Single: Bill Kaulitz. Dass er gerne einmal den Bund der Ehe eingehen will, ist kein Geheimnis. Dass es allerdings bereits nächstes Jahr sein passieren soll, überrascht. Denn bisher ist über einen Partner an seiner Seite offiziell gar nichts bekannt.

1/5 Bill Kaulitz ist bereit, in den Hafen der Ehe einzulaufen.

Saskia Schär Redaktorin People

Während Tom Kaulitz (35) mit seiner Ehefrau Heidi Klum (51) noch immer auf Wolke sieben schwebt, geht sein Zwillingsbruder Bill alleine durchs Leben – zumindest offiziell. In der neuesten Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills» überrascht dieser nun aber mit einer Aussage bezüglich seiner Hochzeit, die bereits im nächsten Jahr stattfinden soll. Haben wir was, oder besser gesagt wen, verpasst?

Doch von vorne. Tom Kaulitz will von seinem Bruder wissen, welch «dein Leben verändernde Dinge», er noch machen wolle. «Heiraten», kommt es da wie aus der Pistole geschossen von Bill. «Ich hoffe nicht allzu bald, aber ja», entgegnet Bruder Tom daraufhin. Eine Aussage, von der sich Bill Kaulitz etwas angegriffen fühlt, denn er will sogleich wissen, was das heissen solle. «Nur so, weiss nicht, man muss es ja nichts überstürzen», sagt Tom daraufhin. Das ist offenbar das Stichwort für den Tokio-Hotel-Leadsänger Bill, der daraufhin bemerkt, dass er eine Hochzeit im nächsten Jahr sehe.

Davon rät ihm der seit fünf Jahren verheiratete Tom Kaulitz allerdings sofort ab. Doch so schnell lässt sich sein Zwillingsbruder nicht von der Idee abbringen, denn das mit der Hochzeit im nächsten Jahr habe er «im Gefühl». «Du hast ein schlechtes Bauchgefühl, das weisst du», kontert Tom lachend. Auch das überzeugt den Heiratswilligen nicht, denn er sehe sich schliesslich schon in seinem Hochzeitsoutfit.

Drei Trauzeugen und keiner davon heisst Tom Kaulitz

Nebst der Outfit-Idee und dem Jahr, in dem die Hochzeit stattfinden soll, hat Bill Kaulitz auch schon die Trauzeugen. Zur grossen Enttäuschung und Verwunderung von Bruder Tom nennt er die drei, wobei der Name von Tom nicht fällt. «Du hast eine Spezialrolle», begründet Bill Kaulitz seine Entscheidung, bevor ihn sein Bruder unterbricht und meint: «Der Trauzeuge ist die Spezialrolle, Maus!» Tom Kaulitz beendet die Diskussion schlussendlich lachend mit den Worten: «Wir haben ja noch bis nächstes Jahr Zeit.»

Eine Frage bleibt jedoch ungeklärt: Spricht Bill Kaulitz über einen Mann, den er erst noch kennenlernen muss, oder gibt es tatsächlich schon jemanden in seinem Leben, dem er gerne das Jawort geben würde? Denn offiziell ist der Sänger noch immer single. Am Wochenende drückte ihm allerdings auf der Bootsfahrt über den Zürichsee ein Unbekannter Küsse auf die Wange. Doch wie es bereits sein Bruder Tom Kaulitz sagte, haben wir noch bis mindestens nächstes Jahr Zeit, herauszufinden, wen Bill Kaulitz gerne ehelichen möchte.





