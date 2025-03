1/5 Am 4. März startete die neue Tour von Tokio Hotel in Ludwigsburg. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Tokio Hotel startet Europatour in Ludwigsburg mit ausverkauftem Konzert

Bill Kaulitz betrat Bühne mit Flügeln und präsentierte mehrere schillernde Outfits

Es sind 19 Shows in zwölf Ländern geplant. Die Tour endet am 1. April

In der mit 4'000 Fans ausverkauften MHP-Arena in Ludwigsburg hat die Band Tokio Hotel ihre Europatour begonnen. Die Gruppe rund um die Zwillingsbrüder Bill (35) und Tom Kaulitz (35), Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (37) spielt während «The Tour» insgesamt 19 Shows in zwölf Ländern. Schlagzeuger Schäfer zeigte sich nach dem Auftaktabend überwältigt.

«Ich will es mein Leben lang machen»

Das Konzert startete mit grossem Auftritt. Frontmann Bill Kaulitz betrat mit Flügeln die Bühne und wurde dann unter dem Jubel der Menge auf einem Podest in die Höhe gehoben. Der Sänger präsentierte an dem Abend mehrere schillernde Outfits. So glänzte er etwa in einem pinkfarbenen Anzug mit XXL-Flauschhut und passender Gitarre. Neben neuen Songs schwelgte die Band in Ludwigsburg auch in Erinnerungen: Während ihres Hits «Darkside Of The Sun» wurden Aufnahmen früherer Konzerte gezeigt.

Schlagzeuger Gustav Schäfer schwärmte nach dem ersten Abend in seiner Instagram-Story: «War eine sehr schöne Show. Es macht immer noch so viel Bock, so viel Spass.» Er zeigte sich begeistert, wie sehr die Fans abgehen und emotional werden. «Ich will es mein Leben lang machen», betonte der Musiker.

«The Voice»-Siegerin Malou Lovis ist mit auf Tour

Im Vorprogramm gab es jemanden ganz besonderen zu sehen: Malou Lovis Kreyelkamp (26), die 2023 die 13. Staffel der Castingshow «The Voice of Germany» unter den Fittichen der Kaulitz-Brüder gewonnen hat. Im Finale boten die Tokio-Hotel-Stars ihr damals an, mit auf die Europatour zu kommen. Und offensichtlich haben sie ihr Wort gehalten. «Es war so schön», schwärmte die Sängerin nach ihrem Auftritt und fügte in ihren Instagram-Storys zu einer Aufnahme des feiernden Publikums hinzu: «Das war ja komplett krass.» Sie fährt im Gegensatz zu Tokio Hotel übrigens nicht in einem grossen Reisebus von Gig zu Gig, sondern in einem Wohnmobil.

Diese Auftritte stehen noch an

Nach dem Tour-Start in Ludwigsburg geht es am 6. März weiter in Frankfurt, gefolgt von Shows in Köln (7. März), Leipzig (21. März), Hannover (22. März), Berlin (27. März) und Hamburg (28. März). Hinzukommen zwölf weitere Liveshows in ganz Europa: Am 9. März machen Tokio Hotel Halt in Brüssel, am 10. März Paris und am 12. März in Madrid. Danach folgen Auftritte in Barcelona (13. März), Mailand (15. März), Zürich (16. März), Wien (18. März) und Warschau (19. März). Nach dem Zwischenstopp in Hannover geht es für die Band weiter nach London, wo sie am 24. März spielen werden. Einen Tag später geht es weiter im niederländischen Tilburg. Ihren Tour-Abschluss feiern die Musiker nach einem Auftritt in Stockholm am 30. März dann am 1. April in Helsinki.

Auch nach «The Tour» gibt es die Chance, Tokio Hotel zu erleben. Zum 20. Jubiläum ihres Megahits «Durch den Monsun» gibt die Band am 15. August das Konzert «Durch den Monsun 20 Jahre - The Big Anniversary Show» in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin.