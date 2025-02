1/6 Heidi Klum und Tom Kaulitz heirateten am 22. Februar 2019. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Auf einen Blick Heidi Klum gratuliert Tom Kaulitz zum sechsten Hochzeitstag mit süsser Liebeserklärung

Paar feiert Jubiläum in Las Vegas mit Casino-Besuch und Dinner

Heidi Klum (51) hat ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) mit einer süssen Liebeserklärung zum sechsten Hochzeitstag gratuliert. «Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast», schrieb das Model am Samstag auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilte Klum ein Video, in dem sie mit ihrem Partner im Bett kuschelt.

Hochzeitstag-Party in Las Vegas

Ihr sechstes Ehejubiläum verbrachte das Paar in Las Vegas, genauer gesagt im berühmten Wynn Hotel in der Glücksspiel-Metropole. Weitere Aufnahmen zeigen Klum und Kaulitz Arm in Arm im Casino sowie stilecht vor einem Spielautomaten. Ausserdem teilte die Jurorin von «Germany's next Topmodel» mehrere Videos, in denen sie in einem engen schwarzen Kleid mit Glitzer-Applikationen und einem Martini-Glas in der Hand durch den Hotelgang stolziert.

In einer weiteren Aufnahme ist das Paar im Restaurant «Delilah» zu sehen, wo sie zu Abend assen und einem Live-Auftritt beiwohnten. Währenddessen hatte der Tokio-Hotel-Gitarrist seine Hand liebevoll auf den Oberschenkel seiner Frau gelegt.

Weisse Rosen zum Hochzeitstag

Ob und was sich das Ehepaar Klum/Kaulitz zum Hochzeitstag schenkte, ist (noch) nicht bekannt. Dafür teilte die 51-Jährige aber einen riesigen weissen Rosenstrauss in ihrer Story, der möglicherweise von Kaulitz' Zwillingsbruder Bill stammt. Auf der dazugehörigen Karte war zu lesen: «Alles Liebe zum Hochzeitstag! Ich liebe Euch und Eure Liebe.» Das Video unterlegte die vierfache Mutter mit dem Udo-Jürgens-Hit «Vielen Dank für die Blumen».

Für Heidi Klum ist es die dritte, für Tom Kaulitz die zweite Ehe. Das Paar mit 16 Jahren Altersunterschied lernte sich im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky (58) kennen. Nur einen Monat später machte Klum die Beziehung auf Instagram öffentlich, am 22. Februar 2019 heirateten sie bereits im kleinen Kreis. Sechs Monate später folgte die grosse Hochzeit auf Capri.