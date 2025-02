1/5 Wer gewinnt im Quoten-Rennen? Heidi Klum mit «Germany's Next Topmodel»... Foto: AFP

Auf einen Blick ProSieben ändert Sendeplan: «GNTM» mittwochs, «TV total» dienstags

Heidi Klum überrascht von Programmänderung, bleibt aber positiv eingestellt

20. Staffel «GNTM» startet mit 100 Bewerberinnen und 100 Bewerbern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Mit dieser Programmänderung sorgt ProSieben für mächtig Wirbel: Am Mittwoch kündigte der Sender an, die Männer-Folgen der Model-Castingshow «Germany's next Topmodel» nicht wie angekündigt immer dienstags, sondern jeden Mittwoch zu zeigen. Dafür räumt «TV total» seinen Sendeplatz frei und wird von Mittwoch auf Dienstag geschoben.

«TV total» geht Stefan Raab aus dem Weg

Damit geht ProSieben dem direkten Duell zwischen «TV total» mit Moderator Sebastian Pufpaff (48) und Stefan Raabs (58) RTL-Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» aus dem Weg, die seit dem 12. Februar auch im Free-TV zu sehen ist. Raab hatte von 1999 bis 2015 mehr als 15 Jahre lang «TV total» auf ProSieben moderiert.

Diese plötzliche Programmänderung kommt wohl auch für Heidi Klum (51) sehr überraschend. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram antwortet das Model auf die Frage, warum «GNTM» jetzt mittwochs statt dienstags kommt: «Ehrlich gesagt, keine Ahnung.»

Heidi Klum sagt: «Dumm gelaufen!»

Was sie davon hält, darauf geht sie wenig später ein: «Was auch immer da beim Sender dumm gelaufen ist, ist dumm gelaufen, aber es ist wie es ist.» Ihre Laune lässt sich die 51-Jährige deshalb aber nicht verderben und stellt klar: «GNTM» laufe auch immer noch donnerstags: «Mittwochs die Boys, donnerstags die Girls.»

Startschuss für die Jubiläumsstaffel

«GNTM» startet am heutigen 13. Februar in die 20. Staffel. Gecastet werden wie im vergangenen Jahr sowohl weibliche als auch männliche Models. Die Folgen laufen anfangs immer mittwochs und donnerstags, um sich getrennt voneinander den weiblichen und männlichen Models zu widmen. Laut ProSieben wird es um 100 Bewerberinnen in Folge eins und 100 Bewerber in Folge zwei gehen.

Heidi Klums Tochter Leni (20) ist in der ersten Episode als Gastjurorin dabei, am Mittwoch (19. Februar) wird Supermodel Naomi Campbell (54) die Männer bewerten.

In Folge 13 (Ausstrahlung am 27. März) treffen die Männer und Frauen dann aufeinander und werden in den restlichen Episoden gemeinsamen zu sehen sein. Am Ende der Staffel werden erneut eine Siegerin und ein Sieger gekürt. Sie kommen jeweils auf den Titel der «Harper‹s Bazaar», erhalten jeweils 100'000 Euro Preisgeld und werden Teil einer L'Oréal-Paris-Kampagne.