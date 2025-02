20 Jahre «Germany's Next Topmodel» – am Donnerstagabend startet die Jubiläumsstaffel der Casting-Show von Heidi Klum. Doch ist die Sendung überhaupt noch zeitgemäss? Zwei People-Redaktorinnen argumentieren für und gegen die Kultsendung.

Am Donnerstagabend startet die 20. Staffel von «Germany's Next Topmodel».

GNTM startet in die 20. Staffel

Format erntet seit jeher grosse Kritik, u. a. wegen unrealistischen Schönheitsidealen

Redaktorinnen der Blick-People-Redaktion sind sich in Bezug auf GNTM nicht einig

Um 20.15 Uhr geht Heidi Klum (51) am Donnerstagabend mit ihrer Show «Germany's Next Topmodel» in die nächste Runde – Blick tickert ab 20 Uhr live. Trotz seit Jahren wiederkehrenden Rufen wie «schafft diese Sendung endlich ab», startet sie heute bereits in die 20. Staffel. In Bezug auf das TV-Format herrschen innerhalb der Blick-People-Redaktion klare Haltungen – sowohl dafür als auch dagegen.

Kontra: Problematische Schönheitsideale und Nacktheit

«Als Kind der frühen 2000er bin ich mit ‹Germany’s Next Topmodel› aufgewachsen. Und ich habe es gehasst.

Alle Models mussten jung und schlank sein und dem Schönheitsideal der Industrie entsprechen. Taten sie dies nicht, erfuhren sie Bodyshaming. Mit 13 sah ich, wie gesunde Frauen sich als ‹fett› bezeichneten, nur weil sie nicht in eines von Heidi Klums Kleidern passten. Sowas rüttelt am Selbstbild eines jungen Mädchens. Ja, die Sendung ist mittlerweile diverser geworden. Die früheren Staffeln haben bei mir trotzdem einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.

Auch die Nacktheit bei einigen Shootings finde ich problematisch. Ist es wirklich notwendig, dass Frauen und Männer ohne Modelerfahrung für ein paar Fotos quasi blank ziehen? Und dazu noch im Fernsehen? Ich finde es unverhältnismässig. In vielen Staffeln gab es auch Teilnehmende, die sich mit Nacktheit nicht wohlfühlten. Trotz Vorbehalt taten sie allerdings, was von ihnen verlangt wurde. Sie standen unter Druck und wollten nicht aus der Show fliegen. Das ist für mich eine klare Missachtung persönlicher Grenzen.»

Sarina Dünnenberger, People-Redaktorin

Pro: Gute Unterhaltung und Selbstverantwortung der Teilnehmenden

«Ich bin Fan von GNTM, ich bin Fan von Heidi Klum. Beide werden regelmässig kritisiert, sei es wegen unrealistischer Schönheitsideale und der Objektifizierung junger Frauen, sei es für zu kurze Röcke und zu hoch gepushte Brüste an einer dafür vermeintlich zu alten Frau. Ich fühle mich unterhalten von den Kandidatinnen und mittlerweile auch Kandidaten, von den ihnen übergestülpten fragwürdigen Designs – man erinnere sich an das Yannik-Zamboni-Stuhl-Outfit von Gewinner Jermaine (20) – und der ebenso oft mutigen und gewöhnungsbedürftigen Looks von Model-Mama Heidi Klum.

Noch immer amüsiere ich mich über das Drama beim Umstyling und frage mich, wer dieses Jahr infolge des Nacktshootings einen vorzeitigen Abbruch erwägt. Ob ich kein Verständnis dafür habe, dass sich die – trotz der mittlerweile aufgehobenen Altersgrenze – noch immer mehrheitlich sehr jungen Frauen nicht vor Millionen von Fremden ausziehen wollen? Ein bisschen, ja. Aber als regelmässige Zuschauerin weiss ich – genau wie die Teilnehmenden –, dass das nun mal Part of the Deal ist und ohnehin immer alles grosszügig zensiert wird. Auch weiss ich, dass es schlussendlich eine Unterhaltungssendung ist, zu der sich alle Teilnehmenden freiwillig melden und aus der schon so einige Profit schlagen konnten. Sei es durch ihre Tätigkeit als Influencer, Reality-TV-Star oder tatsächlich als Model.»

Saskia Schär, People-Redaktorin