Kilian Kerner feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit einer neuen Kollektion. Bei der Berlin Fashion Week läuft auch «Germany's next Topmodel»-Gewinnerduo Lea und Jermaine über den Runway.

1/5 Die beiden GNTM-Gewinner Lea Oude und Jermaine Kokou Kothé.

Kilian Kerner (39) hat nach drei Jahren Pause erstmals wieder eine Kollektion auf der Berlin Fashion Week präsentiert – und zwar eine ganz besondere. Am Mittwoch (3. Juli) zeigte der Modedesigner in der Hauptstadt seine Kollektion «Herz über Kopf», der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum seines nach ihm benannten Modelabels.

Über den Runway liefen auch «Germany's next Topmodel»-Gewinnerin Lea Oude (24) und -Gewinner Jermaine Kokou Kothé (20). Der Designer hatte die beiden in der aktuellen Staffel von Heidi Klums (51) ProSieben-Castingshow als Gesichter für seine Kampagne zum 20-jährigen Jubiläum gebucht. Die beiden liefen zum Soundtrack von Nena, Rakede, Ben Ivory und Tunes of Dawn über den Laufsteg.

Weitere Kandidaten anwesend

In der Front Row sassen natürlich auch zahlreiche Stars und Wegbegleiter des Designers. Unter anderem mit dabei waren Schauspielerin Jella Haase (31), Simone Thomalla (59), Moderatorin Annabelle Mandeng (53), Sängerin Mandy Capristo (34), Moderatorin Rebecca Mir (32) und «GZSZ»-Schauspielerin Ulrike Frank (55). Auch am Start waren die «GNTM»-Kandidatinnen und -Kandidaten Grace Zakhour (24), Armin Rausch (27), Fabienne Urbach (20) und Linus Weber (25).