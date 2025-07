Bill Kaulitz erhält explizite Nachrichten von Reality-Star

Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz wirbt in Anlehnung an Heidi Klums berühmten Spot für Katjes. Seine Füsse in der Badewanne voller Süssigkeiten sorgen für Aufsehen. Ein prominenter Reality-TV-Star macht ihm eindeutige Avancen.

Darum gehts Bill Kaulitz wirbt für Katjes in Badewanne-Spot wie einst Heidi Klum

Reality-TV-Star macht schlüpfrige Komplimente über Bills Hände und Füsse

Bill Kaulitz (35) legt sich in einem neuen Werbespot für Katjes in eine mit Fruchtgummis gefüllte Badewanne – als Hommage an die kultigen Katjes-Werbespots von Heidi Klum, die in den 00er-Jahren das Gesicht der Marke war und sich ebenfalls (vermeintlich) nackig in einer Wanne voller Süssigkeiten räkelte.

«Ich bade in ganz vielen Gummitieren, habe grosse, grosse Komplimente bekommen für meine Körperteile, die da rausgucken», erklärt Bill Kaulitz seinen Bruder im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Besonders im Zentrum des Interesses stehen dabei jene Körperteile, welche sich am Ende des Körpers befinden – die Füsse. Bei denen handelt es sich wirklich um jene des Sängers und nicht um solche eines Fussmodels. «Ich habe wahnsinnig viele Komplimente für sie bekommen», erklärt er stolz.

Eines davon liest er sogleich vor und verrät gar, von wem es kam: einem «sehr bekannten» Reality-TV-Star. «‹Ach du scheisse, hast du schöne Füsse, jetzt reicht's langsam›, weil er findet meine Hände auch so schön und er hat gefragt, wann die dann endlich um seinen Allerwertesten sind». Daraufhin korrigiert sich der lachende Bill Kaulitz selbst und meint, er hätte fälschlicherweise das Wort Allerwertesten genutzt, dieses beziehe sich aber auf den Hintern – und das war nicht das gemeinte Körperstück. Das wiederum bringt seinen Bruder zum Lachen. «Er hat gefragt, wann ich meine schönen Hände denn mal um sein schönes Glied lege», stellt Bill Kaulitz seine ursprüngliche Aussage dann klar.

Abstecher in Zürichsee sorgt für Diskussionen

Wer genau hinter dem bekannten – vermutlich deutschen – Reality-TV-Star steckt, verrät Bill Kaulitz nicht. Ebenso wenig, was genau er auf die schlüpfrige Nachricht geantwortet hat. Klar ist nur: Er freut sich von Herzen über Komplimente, die seine Füsse betreffen.

Und apropos nackte Füsse: Diese tauchten die Zwillinge vergangenen Sommer an ihrem 35. Geburtstag in den Zürichsee. Während Tom Kaulitz den Schwumm im kühlen Nass genoss, musste sein Bruder schnell wieder raus – gemäss ihm wegen der Wellen und Bill Kaulitzs fehlenden Schwimmfertigkeiten. Dieser sieht das jedoch ganz anders und meint, es habe weder an den Wellen noch an seinem Schwimmtalent gelegen, sondern weil er sich geekelt habe. «Da war eine Wasserschlange!»