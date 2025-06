Letztes Jahr feierten Tom und Bill Kaulitz ihren 35. Geburtstag in Zürich. Besonders Bill hat es bei uns so gut gefallen, dass er schon im Kopf sein neues Schweizer Haus einrichtet.

Der 35. Geburtstag von Tom und Bill Kaulitz liegt schon eine Weile zurück. Gefeiert wurde er zwei Tage lang mit einem Konzert am Sommerdays Festival in Arbon TG und anschliessender Casino-Party in der Zürcher Altstadt. Am Tag darauf ging es – etwas verkatert zwar – gleich weiter und die Gesellschaft um die Tokio-Hotel-Brüder schipperte per Boot ins Fischer's Fritz nach Zürich Wollishofen zum Brunch. Am Abend stieg dann das grosse Finale im Luxushotel Mandarin Oriental am Zürcher Paradeplatz.

Nicht nur das Programm, sondern auch die Schweiz und Zürich brachten Bill Kaulitz ins Schwärmen. «Ich fühle mich sehr wohl in Zürich! Hübsch ist es da. Ganz hübsch!», schwärmte er zu Beginn der vierten Episode der zweiten Staffel ihrer Reality-Show «Kaulitz & Kaulitz» auf Netflix, die seit dem 17. Juni 2025 online ist. Auch die Bevölkerung hat es dem Sänger angetan. «Die Schweizer sind ein ganz nettes Völkchen», findet Bill. «Alle sehen aus, als hätten sie richtig Kohle.»

«Ich richte in Gedanken schon mein Schweizer Haus ein»

Von Zürich ist er überrascht. «So habe ich mir die Stadt gar nicht vorgestellt», sagt er. Wie denn sonst? «Eher so wie Grönland.» Dennoch hat er sein Herz an die Limmatstadt verloren und sagt: «Hier könnte ich es mir schon vorstellen.» Er schmiedet schon ganz konkrete Umzugspläne. «Ich bin schon in meinen Gedanken mein neues Haus am Einrichten.»

Spätestens während der Bootsfahrt über den Zürichsee bei strahlendem Sonnenschein und schönstem Blick auf die Alpen war für Bill Kaulitz klar: «Wir ziehen in die Schweiz. Es ist so grün und es hat so tolles Wetter!» Bruder Tom reagiert nicht auf die Umzugswünsche.

Er ist mit Ehefrau Heidi Klum (52) mehr als glücklich in ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles und denkt gar nicht daran, in die Schweiz umzusiedeln. Und bevor Bill Kaulitz seine Zelte in den USA abbricht, empfehlen wir, mal bei Regen oder an einem grauen Wintertag die Schweiz zu besuchen. Vielleicht ist er dann nicht mehr ganz so euphorisch.