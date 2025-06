Die zweite Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» verspricht mehr Einblicke in das Leben der Tokio-Hotel-Zwillinge, ins Liebesleben von Bill und in ihre Partys in Zürich. Bill und Tom zeigen in acht Folgen skurrile Alltagserlebnisse, Liebesdramen und Glamour-Auftritte.

Suiten im «Mandarin Oriental Savoy» kosten bis zu 18'000 Franken pro Nacht

Die Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» geht in die zweite Runde. Seit dem 17. Juni können Fans der Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) acht neue Folgen ihres turbulenten Lebens miterleben. Bill Kaulitz verspricht vollmundig: «Die zweite Staffel ist wie die erste, nur auf Ecstasy.»

Alltagsszenen und Brüderdynamik

Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus skurrilen Alltagserlebnissen und glamourösen Auftritten. Von chaotischen Baumarktbesuchen bis hin zur Teilnahme am Kölner Christopher Street Day – die Kaulitz-Brüder gewähren tiefe Einblicke in ihr Leben. Besonders die Dynamik zwischen den Zwillingen sorgt für Unterhaltung. Tom sieht sich weiterhin in der Rolle des Beschützers: «Er steht morgens auf, und man weiss nicht, welchen Bill man kriegt. Und dann hab ich das Gefühl, ich muss mich kümmern.»

Rauschender Geburtstag in Zürich

In der Schweiz liessen es Bill und Tom Kaulitz so richtig krachen. Sie feierten am 1. September 2024 ihren 35. Geburtstag in Zürich. Netflix begleitete die Brüder bei der grossen Sause. Geschlafen haben die berühmten Zwillingsbrüder im luxuriösen «Mandarin Oriental Savoy», das nach einem 80-Millionen-Franken-Umbau letzte Weihnachten wieder eröffnet wurde. Die Nacht in einer der Suiten kostet bis zu 18’000 Franken. Im Luxushotel wurde dann auch das Geburtstagsdinner angerichtet, das eher wie ein Hochzeitsessen daherkam. Der Kommentar der Brüder: «Als Zwillinge ist man auch ein bisschen ein Ehepaar.» Die grosse Party stieg im Icon Club, der nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt ist. Die Brüder mieteten die Location für sich und ihre Freunde, um in Ruhe in ihren Geburtstag reinfeiern zu können und Aufnahmen für ihre Netflix-Show zu machen. Gerüchten zufolge sollen sie später noch einen Abstecher in den Club Klaus an der Langstrasse gemacht haben.

Mehr Fokus auf Tokio Hotel

Im Gegensatz zur ersten Staffel spielt die Musik in der zweiten eine grössere Rolle. Die Kamera begleitet Tokio Hotel bei zahlreichen Auftritten, wodurch auch die Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer mehr Präsenz erhalten. Ein Highlight ist Georgs Junggesellenabschied in Wyoming, den Tom treffend kommentiert: «Wer uns kennt, weiss, dass wir wissen, wie gefeiert wird.»

Private Einblicke und Liebesdramen

Die Serie thematisiert auch das Privatleben der Brüder. Während Tom sich mit Heidi Klum über Alltagsthemen austauscht, durchlebt Bill eine komplizierte On-off-Beziehung mit Marc Eggers. Die Trennung Ende November 2024 trifft Bill hart, doch er bleibt professionell: «Jetzt heisst es, Krönchen richten.»

Karriereträume und Zukunftspläne

Neben der Musik verfolgen die Zwillinge weitere Ambitionen. Bill liebäugelt mit einer Schauspielkarriere und träumt von einem Oscar. Sein Gastauftritt in der ZDF-Serie «Späti» ist ein erster Schritt dahin. Tom zeigt sich zurückhaltender, wäre aber bei Produktionen wie «Gladiators» oder «Game of Thrones» sofort dabei.

Ausblick auf eine mögliche dritte Staffel

Das Ende der achten Folge deutet auf eine mögliche Fortsetzung hin. Tom sagt: «Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber jetzt ist es nicht am schönsten.» Die Brüder reflektieren über berufliche Erfolge und private Rückschläge. Bill resümiert, dass er beruflich vorangekommen sei, aber privat «20 Schritte zurück» gemacht habe.

Die zweite Staffel «Kaulitz & Kaulitz» kommt beim Publikum an und ist in der Schweiz direkt auf Platz eins der Netflix-Charts eingestiegen.