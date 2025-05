Heidi Klum ist an den Filmfestspielen in Cannes offen wie selten. Sie offenbart, dass sie ihren Ehemann Tom Kaulitz beinahe nicht kennengelernt hätte und spricht offen über Schönheit, Altersunterschied und grosse Zukunftspläne mit ihrem Liebsten.

1/7 Wirken auch nach sechs Ehejahren noch wie frisch verliebt: Tom Kaulitz und Heidi Klum. Foto: AFP

Darum gehts Heidi Klum enthüllt, wie sie Tom Kaulitz kennenlernte und fast verpasst hätte

Klum thematisierte den Altersunterschied mit Kaulitz zu Beginn ihrer Beziehung

Das Paar plant, ab Juli in einer vierwöchigen Auszeit abzuschalten

Saskia Schär Redaktorin People

Seit sechs Jahren gehen Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) als Ehepaar durchs Leben. Doch beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen, wie das Model «Bild» verrät. «An dem Abend, als ich Tom kennenlernte, wollte ich nicht ausgehen, ich war zu müde von den Dreharbeiten tagsüber. Es war die Geburtstagsparty eines Freundes, also ging ich dennoch hin, obwohl ich super müde war.»

Wäre sie zu Hause geblieben, «hätte ich meinen Mann nie kennengelernt». Die Frage, ob sie an Schicksal glaube, kann sie daher mit einem klaren Ja beantworten. Dennoch müsse man selbst etwas für sein Glück tun «und sich manchmal einen kleinen Tritt in den Hintern geben, denn man weiss nie, was passiert».

Heidi Klum thematisierte Altersunterschied mit Tom Kaulitz

Auf ihre heutige Sicht auf Schönheit angesprochen, meint das vierfache Mami: «Ich gefalle mir heute, und ich habe mir damals gefallen, auch wenn ich inzwischen ein bisschen älter aussehe. Aber ich bin glücklich mit mir, wenn ich in den Spiegel schaue. Auch wenn natürlich nicht mehr alles am Körper so straff ist, wie es einmal war.» Zudem habe sie glücklicherweise einen Mann, «der mich so liebt, wie ich bin und für den ich auch unperfekt perfekt bin.»

Für ihn scheut sie keine Mühe und betont: «Ich mache mich auch gerne hübsch für meinen Mann. Die natürliche Heidi sieht er ja morgens beim Aufwachen. Ich möchte, dass er sieht, dass ich mir für ihn alleine immer Mühe gebe und mich schick anziehe und aufhübsche.»

In den Medien wurde besonders zu Beginn der Beziehung der beiden in Los Angeles wohnhaften Deutschen oft auf dem Altersunterschied herumgeritten. Auch Klum thematisierte das mit dem Tokio-Hotel-Musiker. «Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein. Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich.»

Das Paar zeigt sich allen Kritikern zum Trotz seit Jahren gemeinsam glücklich. Erst vor wenigen Tagen strahlten sie in Cannes (F) Arm in Arm vom roten Teppich. Dabei wirkte Kaulitz besonders gelöst. Ob es die Aussicht auf die vierwöchige Auszeit mit seiner geliebten Frau ist, die sich das Paar ab Juli gönnt?