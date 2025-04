Deshalb hat Heidi Klum Blutspuren auf ihrem Dekolleté

1/6 Auf Instagram präsentierte Heidi Klum ihren Look für ihren Broadway-Besuch. Auf dem Programm: «Sunset BLVD.». Foto: Instagram / Heidi Klum

Darum gehts Heidi Klum zeigt blutigen Leo-Look nach Broadway-Besuch in New York

Blutspuren stammen von Umarmung mit Nicole Scherzinger nach einer Musical-Aufführung

Scherzinger gewann 2024 einen Olivier-Award für ihre Hauptrolle in «Sunset Boulevard»

Heidi Klum (51) hat in New York einen neuen Leo-Look ausgeführt - mit Blutspuren auf ihrem Dekolleté. Was war da denn nur los? Nach einem Broadway-Besuch wurde die «Germany's next Topmodel»-Moderatorin in einem hautengen Jumpsuit mit auffälligem Animal-Print auf der Strasse gesichtet. Zum Einteiler hatte sie einen dunkelbraunen Trenchcoat in Lederoptik kombiniert sowie eine schwarze Handtasche und eine in Gold verspiegelte XXL-Sonnenbrille.

Ein blutiger Musical-Besuch

Auf Instagram klären einige Video-Aufnahmen über die Herkunft der Blutspuren in ihrem Ausschnitt auf. Mit einem Post kündigte Klum auf der Plattform an, das Musical «Sunset BLVD.» mit Nicole Scherzinger (46) in der Hauptrolle zu besuchen. In dem von Andrew Lloyd inszenierten Theaterstück spielt Scherzinger die Rolle der Norma Desmond, die am Ende blutüberströmt ist.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Klum nach Ende des Musicals weitere Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich. Auf denen ist zu sehen, wie sie Scherzinger herzlich umarmt. Diese ist jedoch am Kinn und Dekolleté über und über mit Kunstblut beschmiert. So landet auch in Klums Ausschnitt und auf ihren Haaren etwas von der roten Farbe. «Danke für eine unvergessliche Nacht», kommentierte die 51-Jährige die kurzen Video-Clips.

Nicole Scherzinger feiert Erfolge am Broadway

Seit Scherzingers Ausstieg bei den Pussycat Dolls im Jahr 2010 sind etliche Jahre vergangen. In der Zwischenzeit wirkte die US-Amerikanerin an einigen TV-Shows mit. Unter anderem ist sie seit 2019 als Jurorin der US-Ausgabe von «The Masked Singer» tätig.

2023 übernahm sie in London für ein Revival des Musicals «Sunset Boulevard» die Hauptrolle der Norma Desmond. Seit September 2024 ist dieses Musical auch am Broadway zu sehen – allerdings nur noch bis diesen Juli. Für diese Rolle wurde Scherzinger letztes Jahr mit dem Olivier-Award als beste Schauspielerin in einem Musical ausgezeichnet.