Heidi Klums (51) Kinder treten nach und nach mehr in die Öffentlichkeit. Die 17-jährige Tochter des Models, Lou, hat nun ihr erstes Interview gegeben - und das ganz spontan auf der Strasse. Gemeinsam mit Mama Heidi wurde sie in New York City von einem TikToker namens «deewishclips» angesprochen und stellte sich dessen Fragen.

Zunächst will der Strassen-Interviewer von beiden wissen, was sie tragen. «Ich trage Isabelle-Marant-Sneaker, eine Balenciaga-Jogginghose, ein Balenciaga-Top und die Tasche... keine Ahnung», sagt Lou, bevor Heidi klarstellt: «Sie ist von Thomas Wylde. Ein Erbstück von Mama.» Klum selbst trägt ein graues Ensemble mit einem Mantel von Gucci und Louboutin-Loafers.

Lou Klum verrät ihr Fashion-Vorbild: «Meine Mutter»

Als der TikTok-Interviewer als Nächstes fragt, wer ihr modisches Vorbild sei, weiss Lou die Antwort sofort - und wer hätte es anders gedacht: «Meine Mutter.» Die bedankt sich für das Kompliment mit einem Kuss und schiebt lachend nach: «Ich wollte heute ganz in Grau einfach in der Menge verschwinden und meine Tochter ganz in Rot strahlen lassen.»

Auf die Frage, was man ihr nicht ansieht, antwortet Lou ganz offen: «Ich bin ein echter Nerd.» Heidi Klum stimmt zu: «Ja, sie ist die Schlauste in der Familie.» Bevor sich Mutter und Tochter von dem Interviewer verabschieden, lässt Klum noch ihren Charme spielen: «Du hast das süsseste Lächeln, wirklich. Ein Millionen-Dollar-Lächeln», sagt sie zu dem Interviewer.

Lou ist Heidi Klums jüngste Tochter aus der Ehe mit Seal (62). Mit dem Sänger, mit dem das Model von 2005 bis 2012 verheiratet war, hat Klum zudem die Söhne Henry (19) und Johan (18). Seal adoptierte zudem ihre Tochter Leni (20) aus der Beziehung mit Flavio Briatore (75). Die ältesten beiden Kinder sind ihrer Mutter bereits in die Model-Fussstapfen gefolgt. Ob das auch eine Option für Lou ist?