Darum gehts Bill Kaulitz und Marc Eggers haben sich eine Zeit lang gedatet

Jetzt kommen immer mehr Details über das Liebes-Aus ans Licht

Fans haben monatelang gespannt auf die zweite Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» gewartet, um mehr Einblicke ins Liebesdrama von Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) zu erhalten – und tatsächlich: Nachdem Bill Kaulitz in der ersten Staffel noch bis über beide Ohren in den Ballermann-Sänger verknallt war, wirft er ihm in der Fortsetzung der «Netflix»-Serie sogar Untreue vor. «Für mich war der grösste Schock, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie mit Marc geschlafen haben, eine Affäre oder auch eine Beziehung hatten – parallel zu mir!», sagt Bill Kaulitz verletzt.

Marc Eggers hat sich zwar noch nicht zu den Anschuldigungen geäussert, dafür haben viele Fans auf Kosten des Ballermann-Sängers ihre Meinung im Internet kundgetan.

«Was hast du denn alles mit Bill angestellt?»

Die Fans sind hässig, sie wollen ihr Idol Bill Kaulitz rächen. So schreibt jemand: «Eigentlich warst du so sympathisch, aber was du in deinem Privatleben abgezogen hast, war ein ganz schlechter Move. Ich wünsche mir für dich, dass du endlich bei dir ankommst, egal bei wem. Aber so viel Schutt und Asche zu hinterlassen ist echt schwer anzuschauen», schreibt eine enttäuschte Userin.

Oder: «Bitte therapier dein Vermeidungsverhalten, bevor du noch mal einen Menschen brichst, der dich liebt», schreibt jemand anderes und beschimpft Eggers als «Wandelnde Red Flag». Ein weiterer Nutzer kommentiert: «Auf einmal ist die Kommentarfunktion bei Marc ausgeschaltet. Es hat trotzdem jeder dein bodenloses Verhalten gegenüber Bill gesehen!»

Eine andere Person findet: «Mensch Marc ... Was hast du denn alles mit Bill angestellt? Ich schaue gerade die zweite Staffel auf Netflix und bin geschockt.»

Shitstorm-Albtraum wiederholt sich

Wir erinnern uns: Marc Eggers hatte sich erst im Februar wegen einer heftigen Hasswelle gegen ihn an seine Follower gewandt. In einem ernsten Video sagte er unter anderem: «Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter.»

Durch seine Teilnahme bei «Let's Dance» schien sich der Fokus vorerst vom Liebesdrama weg auf das Tanzparkett gerichtet zu haben. Doch mit dem Start der zweiten Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» geht offenbar alles wieder von vorne los.