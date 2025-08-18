Bill Kaulitz’ neuster Flirt beunruhigt seine Fans

Bill Kaulitz von Tokio Hotel sorgt für Aufsehen nach dem Jubiläumskonzert. Bilder zeigen ihn eng mit Reality-Star Jannik Kontalis in einem Berliner Club. Fans befürchten, Kaulitz könnte ausgenutzt werden.

1/7 An diesen Bildern, die am Wochenende entstanden sind, haben die Fans von Bill Kaulitz so gar keine Freude. Foto: Instagram / dailytrashtv

Darum gehts Tokio Hotel feiert 20-jähriges Song-Jubiläum mit Konzert in Berlin

Bill Kaulitz mit Reality-Star Jannik Kontalis in Berliner Club gesichtet

Am Freitagabend feierte Tokio Hotel ihr 20-jähriges «Durch den Monsun»-Jubiläum mit einem grossen Konzert auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Dafür bereiteten sich die vier Jungs tagelang gewissenhaft vor, wie sie in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verrieten. Doch auch der Spass darf nicht zu kurz kommen. So meinte Bill Kaulitz (35), dass er sich in Berlin von Männern ablenken lasse.

Dies tat er offenbar nicht nur vor dem Konzert, sondern auch danach, wie Bilder aus einem Berliner Club vom Wochenende zeigen. Zu sehen ist der Tokio-Hotel-Sänger dabei an der Seite eines nicht ganz unbekannten, deutschen Reality-Stars: Jannik Kontalis (29). Wem dieser Name nichts sagt, dann vielleicht jene seiner beiden Ex-Freundinnen. Da hätten wir zum einen Yeliz Koc (31), die ihrerseits die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist. Andererseits gibt es da noch Gerda Lewis (32), die einstige «GNTM»-Teilnehmerin und Ex-Bachelorette.

Den Fans gefallen die in den sozialen Medien kursierenden Bilder des Sängers und des Reality-TV-Stars so gar nicht. Kontalis – der übrigens Oberbürgermeister der deutschen Gemeinde Mönchengladbach werden will – hat seine Hände auf dem Oberschenkel von Kaulitz platziert, dieser wiederum legte seinen Arm um ihn. Dabei stören sich die Fans nicht nur an der beinahe schon innigen Geste, sondern auch daran, dass Kontalis nun plötzlich schwarzen Nagellack trägt. Etwas, was man von ihm so gar nicht kennt.

«Seine Intentionen sind doch klar!»

Auch Jona Steinig (29), der Veranstalter der Party und ebenfalls Reality-TV-Star, hält rein gar nichts von dieser Kombination, wie er auf Instagram klarstellt. «Das war zu hundert Prozent berechnend. Sonst hätten die sich nie so öffentlich in der Menge gezeigt. Bill meinte doch auch vor Kurzem in seinem Podcast, dass er bald ein Date hat und das in den Medien safe einschlagen wird! Damit war hundertprozentig das hier gemeint. Ich finde Bill total sympathisch und hoffe, dass er sich jetzt nicht wieder ausnutzen lässt. Gegen Jannik habe ich nichts, aber seine Intentionen sind doch klar! Aber es hat ja geklappt.»

Für die User auf Social Media ist eines jedoch sicher: Jannik Kontalis macht all dies nur für Aufmerksamkeit und nicht aus ernstem Interesse an Bill Kaulitz. Sie befürchten, dass Bill Kaulitz einen zweiten Fall Marc Eggers (38) erleben wird. Mit dem bis dahin nicht besonders bekannten Partysänger war Kaulitz einige Monate zusammen, bevor es einmal mehr in Herzschmerz endete. Genau vor einer solchen erneuten Enttäuschung wollen seine Fans ihn nun bewahren. Doch vielleicht sehen sie in den Partybildern auch deutlich mehr, als da wirklich war – ein feuchtfröhlicher Abend zwischen Freunden.