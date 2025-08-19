Yeliz Koc und Jannik Kontalis haben sich zum zweiten Mal getrennt. Jetzt ist ein Streit zwischen den beiden entfacht, der ein erneutes Liebescomeback wohl ausschliesst. Die beiden überhäufen sich mit Vorwürfen.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis sind seit mehreren Monaten getrennt. Jetzt veröffentlicht Koc aber den angeblichen Grund für die Trennung.

Darum gehts Yeliz Koc äussert sich zur Trennung von Jannik Kontalis

Koc impliziert Untreue, Kontalis bestreitet Vorwürfe vehement

Vor einigen Monaten hiess es zum zweiten Mal: Alles aus und vorbei bei Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29). Über den Grund schwiegen sie seitdem – bis jetzt.

Nachdem Kontalis am Wochenende gesehen wurde, wie er ausgiebig und gleichzeitig innig mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) feierte, meldet sich jetzt Yeliz Koc in einer Instagram-Story zu Wort.

Impliziert Yeliz Koc Untreue von Jannik Kontalis?

«Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen», fängt sie an. «Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann aber durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich ihn auch nicht outen wollte, aber jetzt, wo es sowieso öffentlich ist, kann ich auch den erneuten Trennungsgrund nennen. Und das war der Grund.» Mit ihrer Aussage impliziert Yeliz Koc, dass Kontalis fremdgegangen ist. Zudem postet sie die Definition des Sprichwortes «Man erntet, was man sät» in ihre Story, bevor sie zu ihrer Veröffentlichung des Trennungsgrundes kommt.

Bei ihrem Statement gibt es allerdings ein Problem: Ihr Ex Jannik scheint die Angelegenheit ganz anders zu sehen und schiesst in einer eigenen Instagram-Story scharf gegen Yeliz Koc zurück. Nicht nur das – in seiner Wut droht er ihr sogar und kündigt an, nun ebenfalls einiges über sie zu enthüllen, nachdem sie «Rufmord» an ihm begangen hätte.

Kontalis ist sauer und ist auf Rache aus

Denn wie Kontalis sagt, seien Koc' Aussagen alle «falsch, gelogen» und «komplette Unwahrheiten, was uns angeht.» Der Reality-Star ist sichtlich wütend und schreibt weiter: «Wie kannst du dir das Recht rausnehmen und sowas behaupten? Ich bin gefahren und wollte dich nie wieder sehen, nicht du.» Ausserdem erklärt er: «Bei Rufmord geht es darum, dass du behauptest, ich wäre fremdgegangen, nicht, auf wen man steht. Aber wie konnte ich erwarten, dass du das checkst? War mein Fehler.»

Sein nächster Schritt sei demnach nun, dass er auch Details über Yeliz in einem Podcast enthüllen werde. «Dann wirst du leider auch ernten müssen, was du gesät hast. Ich glaube, es wird Zeit. Und dieses Mal werde ich kein Detail auslassen», schreibt Kontalis und liefert gleich eine Kostprobe mit: «Angefangen damit, dass du noch nie selber mit deinem Hund Gassi gegangen bist, wo ich mich dann auch frage, wieso du dir überhaupt einen Hund anschaffst. Würde sich deine Mama nicht um Luna kümmern, würde sie 24/7 in deiner Wohnung hängen. Wer Tiere so behandelt, hat kein Recht, Tiere zu besitzen.» Die Schlammschlacht zwischen dem Ex-Paar scheint also gerade erst zu beginnen.