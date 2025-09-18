Heidi Klum feiert ihr erstes Oktoberfest im Münchner Hofbräuhaus. Mit 1000 Gästen, Live-Musik und prominenten Gästen wurde das Ereignis zu einem Spektakel, das sogar im Fernsehen übertragen wurde.

Klum-Familie in Tracht, Tom Kaulitz mit Zuneigung fürs Po-Kneifen

Heidi Klum (52) kann festen, das beweist sie jedes Jahr aufs Neue bei ihrer legendären Halloween-Party. Daher verwundert es, dass die Deutsche bisher noch an nie am Oktoberfest war. Um dies wieder auszugleichen, hat sie sich für ihr eigenes Oktoberfest – das «Heidifest» – im berühmten Hofbräuhaus in München entschieden. Gegen 1000 geladene Gäste schunkeln und tanzen da zu den Klängen von Jürgen Drews (80), den Wildecker Herzbuben oder auch Vincent Gross (29) – die alle live vor Orts sind, versteht sich. Die Party wurde vom TV-Sender ProSieben übertragen. Was dabei besonders aufgefallen ist, erfährst du im Folgenden:

Gesamter Klum-Clan und kein Platz für die Kaulitz-Zwillinge

Nicht nur zahlreiche Prominenz aus dem deutschsprachigen Raum und den USA hat es nach München geschafft, sondern auch Klums Kinder. Bilder des gesamten Klum-Clans sind eine Seltenheit, erst recht dann, wenn alle in Lederhosen und Dirndl gekleidet sind. Auf einer von vier Pferden gezogenen Kutsche wurden Heidi Klum, ihre Mama Erna (81), sowie die Kinder Henry Samuel (20), Johan (18), Lou (15) und Leni (21) zur Location gefahren. Für die Kaulitz-Zwillinge schien es auf der Kutsche keinen Platz mehr gehabt zu haben – sie kamen in einer Rikscha nachgefahren, was ein ziemlich amüsantes Bild gab.

Po-Kneifer

Heidi Klum begründet die rote Farbe ihres Dirndls damit, dass sie verliebt sei. Wer zu den wenigen gehört, der nicht weiss, wie ihr Glücklicher heisst, dem reicht ein Blick auf ihre Halskette, an der die Buchstaben T, O und M hängen. Dass auch Gatte Tom Kaulitz (35) nach sechs Jahren Ehe noch immer völlig vernarrt in seine Heidi ist, zeigt die folgende Szene: Kaum von der Kutsche, respektive Rikscha gestiegen, begibt sich Kaulitz an die Seite seiner Frau – und kneift ihr herzhaft in den Po.

GNTM-Polonäse

Der Schweizer Sänger Vincent Gross (29) gab seinen Hit «Aperol Spritz» zum Besten und zog währenddessen mit einer regelrechten «GNTM»-Polonäse durch die Menge. Wer in den letzten Jahren «Germany's Next Topmodel» verfolgt hat, wird zahlreiche Gesichter erkannt haben. Darunter die Gewinnerin aus der zweiten Staffel, Barbara Meier (39), oder das vierfache Mami Stella (35), welches 2024 teilnahm. Auch die diesjährigen Gewinner Moritz und Daniela feiern mit zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort.

Dragqueens

Dragqueens und Oktoberfest ist wahrlich keine Kombination, die man so erwarten würde. Doch Heidi Klum ist seit Jahren Fan der Performance-Künste der Männer. Sie hatte nicht nur ihre eigene Show, in der sie den nächsten grossen Dragqueen-Star suchte, sondern lädt die Künstler mit den fantasievollen Namen wie «Yoncé Banks» oder «Candy Crash» gerne in ihre Castingshow «Germany's Next Topmodel» ein. Eine als Kuh verkleidete Dragqueen? Das hat man im Hofbräuhaus bis anhin wohl auch noch nicht gesehen.

Playback-Auftritt der alten Herren

Jürgen Drews (80) hat für Heidi Klum einer seiner seltenen Auftritte nach seinem Rücktritt vor drei Jahren hingelegt. Was dabei besonders auffiel, war, dass es sich bei seinem Auftritt klar um Playback handelte. Doch mit 80 Jahren reicht der «Schnuuf» dann vielleicht doch nicht mehr für einen Live-Auftritt. Dies, obwohl er vor seinem Konzert Blick-Reporter Michel Imhof noch erklärte, dass es ihm gesundheitlich «sehr gut» ginge . Auch bei Michael Holm (82) sowie den Wildecker Herzbuben, Wolfgang Schwalm (71) und Wilfried Gliem (79) war es kein Live-Gesang. Bei Heidi Klum hingegen hätte man sich gewünscht, dass ihr «Prosit»-Gesang jeweils ab Band käme.