Das steckt in den Goodie-Bags für ihre Gäste
1:41
Vorbereitungen für «HeidiFest»:Das steckt in den Goodie-Bags für ihre Gäste

Über 1000 Gäste erwartet
Heidi Klum feiert ihre Liebe zu Bayern – das «HeidiFest» steht vor der Tür

Heidi Klum veranstaltet ihr erstes «HeidiFest» in München. Sie bereitet sich mit Dirndl-Anproben und kulinarischen Tests vor. Prominente Gäste und eine Live-Übertragung auf ProSieben versprechen ein spektakuläres Event.
Publiziert: 11:13 Uhr
1/6
Heidi Klum feiert am 18. September zum ersten Mal das «HeidiFest» in München.
  • Heidi Klum feiert erstmals «HeidiFest» im Münchner Hofbräuhaus
  • Die 52-Jährige testet bayerische Küche
  • Über 1000 Gäste erwartet, Stars aus New York eingeflogen
Heidi Klum (52) feiert, und das nicht irgendwo. Zum allerersten Mal lädt sie zum «HeidiFest» ins Münchner Hofbräuhaus ein. Auf Instagram gibt sie schon jetzt Einblicke in die Vorbereitungen. Mit ihrer Tochter Leni (21) präsentiert sie verschiedene Dirndl-Looks. Sie fragt ihre Fans, welches sie am besten finden. Die Gastgeberin ist voll in Festlaune.

Auch kulinarisch ist die 52-Jährige auf Kurs. Das Model testet persönlich die bayerische Küche. Schweinshaxe, Kaiserschmarrn und Dampfnudeln – Heidi Klum nimmt die «Qualitätskontrolle» sehr ernst. Und als ob das nicht genug wäre, jodelt sie sogar in einem Video. Sie beweist, dass sie Bayern wirklich liebt.

Staraufgebot und eine Party mit Überraschungen

Das «HeidiFest» wird ein echtes Spektakel. Über 1000 geladene Gäste dürfen sich auf Stars wie Jürgen Drews (80), Michelle (53) und Thomas Anders (62) freuen. Doch das ist nicht alles. Einige Gäste kommen von weit her, etwa die bekannte Haarstylistin Jennifer Yepez (40) aus New York. Die Drag Queens Leclery und The Candy Crush sind ebenfalls schon im «HeidiFest»-Fieber.

Für jeden Gast hat das Supermodel Goodie Bags vorbereitet. Unzählige Tüten und stundenlange Arbeit, wie sie auf Instagram teilt. Hat sie die wohl alle selbst befüllt? In den Taschen sind ein Cap, Lindt-Schokolade, Socken, ein Bier und ein «HeidiFest»-Krug. Dazu kommen ihre persönlichen L'Oréal-Lieblingsprodukte.


