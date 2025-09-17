DE
Jürgen Drews gibt Karriere-Aus bekannt
Jürgen Drews:«Meine Beine tragen mich noch»

Sorge um Sänger Drews
«Dem Jürgen geht es nicht besonders gut»

Zum 60. Bühnenjubiläum: «Die Giovanni Zarrella Show» widmet Howard Carpendale am 20. September eine Spezialausgabe. Zu Gast sind Musikstars aus mehreren Generation. Jürgen Drews gibt ein emotionales Comeback – zum letzten Mal?
Giovanni Zarrella (r.) wird am Samstag Howard Carpendale (l.) hochleben lassen.
Foto: ddp/Bildagentur Monn

Darum gehts

  • ZDF feiert Howard Carpendales 60. Bühnenjubiläum mit einer Sondersendung
  • Emotionaler Auftritt mit Jürgen Drews, der aus gesundheitlichen Gründen zurückkehrte
  • Drews Tochter Joelina (29) macht sich Sorgen um ihren 80-jährigen Vater
Am Samstag (20. September 2025) steht die «Giovanni Zarrella Show» ganz im Zeichen eines ganz bestimmten Sängers. Um 20:15 Uhr feiert das ZDF «Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale». Anlass der Sondersendung ist das 60. Bühnenjubiläum, das der deutsch-südafrikanische Musiker im nächsten Jahr feiert. Howard Carpendale (79) singt bei Giovanni Zarrella (47) die grössten Hits seiner langen Karriere. Aufgenommen wurde die Sendung bereits im August. Und im Zentrum stand vielmehr Schlager-Legende Jürgen Drews (80).

Der Auftritt mit dem «König von Mallorca» war für Howard Carpendale besonders emotional. Vor drei Jahren verabschiedete sich Drews aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne, jetzt kehrte er für seinen Kollegen zurück.

«Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen», sagte Howard Carpendale nach der Aufzeichnung im August zu «Bild». Denn: «Dem Jürgen geht es nicht besonders gut, das weiss man durch die Presse».

«Da macht man sich schon mal Gedanken»

Auch seine Tochter Joelina (29) macht sich grosse Sorgen um ihn. Bereits vor einem Jahr erklärte sie im Interview mit der «Bunte»: «Man weiss nie, wie viel Zeit man noch hat. Er hat weniger Energie». Die Sängerin fügt an: «Es gibt dann schon mal Momente, wo man sich denkt: ‹Boah, jetzt gerade läuft er nicht so gut, ist voll müde heute.› Da macht man sich schon mal Gedanken.»

Joelina Drews versuche, die negativen Gedanken so gut es geht zu verdrängen. «Aber natürlich mache ich mir Sorgen, da er einfach in einem Alter ist, wo man nicht weiss, wie lange es noch gut geht.»


