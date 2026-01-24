Musiker Giovanni Zarrella wird 2026 nicht erneut zum Coach von «The Voice of Germany». Der Moderator hat in einem Interview verraten, was der Grund dafür ist.

Darum gehts Giovanni Zarrella sagt «The Voice of Germany» 2026 wegen Terminkonflikten ab

Seine eigene «Giovanni Zarrella Show» hat für ihn Priorität

2023 gewann das Team Kaulitz mit Malou Lovis Kreyelkamp (26)

Im Herbst geht es wieder los mit «The Voice of Germany». Bereits jetzt startet die Bewerbungsphase – und die Suche nach einem neuen Coach. Denn: Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (47) wird dieses Jahr nicht auf einem der roten Stühle Platz nehmen. Der Ehemann von Jana Ina Zarrella (49) wurde erneut angefragt, musste der Show absagen.

Kein Sieg gefeiert

2023 war Zarrella Teil der 13. Staffel. Er sass neben Shirin David (30), Ronan Keating (48) sowie den Brüdern Bill und Tom Kaulitz (36). Am Ende gewann das Team der Kaulitz-Zwillinge mit Malou Lovis Kreyelkamp (26).

Die Absage für 2026 sei ihm «alles andere als leichtgefallen», sagt der Moderator gegenüber «Bild». «Umso mehr hoffe ich, dass sich 2027 wieder die Möglichkeit ergibt, zu ‹The Voice of Germany› zurückzukehren.»

Warum die Absage?

Zarrella erklärt: «Da sich einige Produktionstermine mit der ‹Giovanni Zarrella Show› überschnitten haben, blieb mir leider keine andere Möglichkeit.» Seine eigene ZDF-Sendung wolle er «immer verantwortungsvoll mit voller Kraft, Zeit und Leidenschaft ausfüllen» und sie habe «selbstverständlich immer Priorität».

Die Aufgabe als «The Voice of Germany»-Coach könne man «nur ehrlich erfüllen, wenn man sich zu einhundert Prozent einbringt und sich die dafür nötige Zeit nimmt».

Ableger geht in eine neue Runde

Vor dem Original kehrt nun erst einmal das Spin-off «The Voice Kids» mit neuen Folgen zurück. Die neue Staffel startet am Samstag, 14. Februar, in Sat.1 und kostenfrei auf Joyn. Die Jury dort: Ex-Internetstars Heiko und Roman Lochmann (26), Alvaro Soler (35), Michael Patrick Kelly (48) und Leony (28). Moderiert wird «The Voice Kids» von Melissa Khalaj (36).