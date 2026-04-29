Verrät Beatrice Egli hier ihren Beziehungsstatus?

Die Schwyzer Sängerin Beatrice Egli startet neu durch: Sie beendet ihre TV-Show und bringt mit dem Plus-Size-Label Ulla Popken eine Kollektion raus. Ein Detail bei ihrem Dirndl-Bild überrascht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli lanciert Plus-Size-Modekollektion «Echt steht uns allen»

Kollektion umfasst Kleider von CHF 139.95 bis CHF 299.–, Grössen 42–64 erhältlich

Modeexperten loben Stil, kritisieren hohe Schuhe; Artikel teils ausverkauft

Michel Imhof Teamlead People

Erst kürzlich verkündete Beatrice Egli (37) die nach ihr benannte Produktion der «Beatrice Egli Show» nicht mehr weiterzuführen. Stattdessen habe sie ein grosses, anderes Engagement, verriet sie in einer Story auf Instagram. «Ihr wisst, ich liebe Mode», sagt sie. Gemeinsam mit einem Plus-Size-Label gibt sie unter dem Motto «Echt steht uns allen» eine eigene Modelinie raus. «Bei unserer Kooperation geht es um Echtheit, Selbstliebe und Empowerment», hält sie fest.

In der Kollektion sind unter anderem ein sommerliches Maxi-Hemdblusenkleid mit Zitronenaufdruck für 139.95 Franken, ein Jeans-Jumpsuit für 149.95 Franken und auch ein Dirndl für 299 Franken. Interessant dabei: Egli trägt beim Fotoshooting mit dem Dirndl die Schleife rechts – das Zeichen, dass man nicht mehr auf dem Singlemarkt ist. Ist das bei Egli der Fall? Eine Anfrage von Blick liess die Sängerin, die sich über ihr Privatleben seit Jahren bedeckt hält, unbeantwortet.

«Wahnsinnig hohe Schuhe» für bessere Figur

Die Kleider aus der Egli-Kollektion, die es in den Grössen 42 bis 64 gibt, kommen bei ihren Fans gut an. «Das Zitronenkleid sieht mega aus und der Jeanshosen-Anzug, wow!», schreibt ein Fan. Eine andere meint: «Diese Kombination ist einfach perfekt – ich bin schon so gespannt, was kommt!»

Blick wollte es genau wissen und hat bei zwei Mode-Experten nachgefragt. Auch die sind von der Linie des Schwyzer Schlagerstars angetan. «Ich finde es mega», schwärmt Stylist Alf Heller (50). «Die Linie hat einen coolen Stil und zeigt, dass Mode nichts mit der Figur zu tun hat.» Einen kleinen Kritikpunkt gibt es aber doch: «Egli trägt auf allen Bildern wahnsinnig hohe Schuhe, nicht jede Frau kann in solchen laufen.» Die hohen Absätze strecken die Figur. «Dadurch sieht alles noch besser aus. Eglis Figur ist proportional sehr gut verteilt. Darum weiss ich nicht, wie die Stücke bei anderen Körperformen aussehen. Aber grundsätzlich finde ich die Kleider wirklich grossartig.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Würde nicht auf so viel Plateau setzen»

Das sieht auch Tatjana Kotoric (49) so. «Die Kollektion von Ulla Popken ist meiner Meinung nach grösstenteils sehr gut gelungen», sagt die ehemalige Chef-Stylistin von SRF. Sie lobt die Jeansteile, die Nieteneinsätze, Blazer und Hemdblusenkleider. «Bei Blumenmustern bin ich persönlich teilweise gespalten. Als Stickereien finde ich sie super, wie auch freche Muster. Als ganze Drucke sind sie mir für eine junge Frau wie Beatrice zu bieder», so Kotoric weiter. «Auch würde ich bei den Schuhen nicht auf so viel Plateau setzen, sondern eher auf spitze Pumps, die gerade aktueller sind.»

Wer sich ein Teil der Egli-Kollektion sichern möchte, sollte sich beeilen: Einige Artikel sind bereits vergriffen.