Mit der neuen App «Style me easy» will die Stylistin Tatjana Kotoric Frauen helfen, das Beste aus ihrem Kleiderschrank herauszuholen. Die App hilft beim Kombinieren von Outfits aus bereits vorhandenen Teilen und setzt damit ein starkes Zeichen gegen Überkonsum.

Was soll ich heute anziehen? Viele Frauen und Männer fragen sich das täglich, doch tragen sie oft nur wenige ihrer Kleidungsstücke, während der Grossteil ungenutzt im Schrank bleibt. Umfragen wie jene von Greenpeace zeigen: Rund 40 Prozent unserer Kleidung tragen wir so gut wie nie, ein weiteres Viertel nur etwa alle drei Monate. «Die meisten Frauen stehen ratlos vor ihrem vollen Kleiderschrank», sagt die Stylistin Tatjana Kotoric (48) – und setzt genau hier an. Sie hat gerade ihre App «Style me easy» auf den Markt gebracht: eine digitale Stilberatung, die den eigenen Kleiderschrank analysiert, Vorschläge macht und beim Kombinieren hilft, basierend auf Kotorics Know-How und künstlicher Intelligenz.

Die Idee einer Styling-App, die die vorhandenen Kleidungsstücke besser nutzt, hatte Kotoric schon länger. Zwar entdeckte die ehemalige SRF-Chef-Stylistin immer wieder neue Styling-Apps, doch: «Die meisten davon wollten einem neue Kleider verkaufen, bevor man überhaupt den eigenen Stil kennt und den Kleiderschrank im Griff hat.» Dies sei eben genau nicht das Ziel ihrer App, so die seit 2021 selbständige Stylistin. «Bei ‹Style me easy› geht es darum, täglich ‹WOW› auszusehen in den Kleidern, die man bereits besitzt. Der nachhaltige Umgang mit Mode steht also im Vordergrund.»

Die App funktioniert so: Nutzerinnen fotografieren ihre Garderobe und laden die Fotos in die App. Ein von Kotoric entwickeltes Stilquiz analysiert den persönlichen Stil, merkt sich häufig getragene Teile und schlägt passende Kombinationen vor. Die App berücksichtigt auch Präferenzen wie Lieblingsmarken oder Körperstellen, die kaschiert werden sollen. Die KI erkennt Kleidungsstücke auf Fotos, entfernt den Hintergrund und lernt, was der Nutzerin gefällt. Man kann die App kostenlos für 14 Tage testen und bis zu 40 Teile hochladen. Danach kostet die App 15 Franken pro Monat oder 120 Franken pro Jahr.

Lea Montini (47), Creative Director mit eigenem Onlineshop für Design-Möbel, hat «Style me easy» vor Veröffentlichung einen Monat lang getestet – und ist begeistert: «Die App erleichtert mit ihrer digitalen Übersicht über all meine Kleider nicht nur den Alltag, sie inspiriert auch und macht mutiger: Schliesslich stellt meine persönliche ‹Stylistin› die Outfits zusammen.»

Kotoric plant weitere Features für die App wie eine Ferien-Packliste oder «Smart Shopping», bei dem die App prüft, ob die Benutzerin ein ähnliches Kleidungsstück bereits besitzt und, wenn nicht, wie sie es mit ihren bereits vorhandenen Kleidern kombinieren kann.