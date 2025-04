Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Merrell

1/13 Mehr als ein Trend: Outdoorschuhe von Merrell. Foto: Merrell

Bewegung ist unser Lebensstil. Ob in der belebten Stadt oder in der unberührten Natur – wir lieben es, in Bewegung zu sein. Und in der Schweiz fängt das Outdoor-Abenteuer bereits vor unserer Haustür an. Mit 65’000 Kilometern markierten Wanderwegen ist Wandern unser Nationalsport. Dabei kommen Fitness, Geselligkeit, Natur und frische Luft zusammen – alles, was Spass macht.

Mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz wandert an durchschnittlich 15 Tagen im Jahr zwischen drei bis fünf Stunden, wie die Studie «Sport Schweiz 2022» zeigt. Dabei sind die Sonntagsspaziergänge nicht eingerechnet. Die Bewegung ist ein essenzieller Teil unserer Gesundheit. Fitness, Stressabbau und Erholung stehen im Mittelpunkt der Wanderfreunde.

Für dieses Abenteuer ist nicht viel nötig – solide Schuhe reichen aus. Sie bieten Halt, Sicherheit und Grip auf unwegsamem Gelände. Aber hier liegt das Problem: Nur rund 60 Prozent der Outdoor-Enthusiasten tragen Wanderstiefel, der Rest ist in Sportschuhen unterwegs. Der Grund? Klobig, schwer, teuer, oft nicht sehr chic …

Darum erobern Wanderschuhe die Stadt

Doch zum Glück gibt es jetzt Wanderschuhe, die den Look und das Gefühl von Sneakers haben und zugleich die Eigenschaften hochwertiger Wanderschuhe besitzen. Inspiriert vom Trailrunning erobern sie Wanderwege und das urbane Umfeld gleichermassen.

Sie sehen fantastisch aus und bieten auch abseits des Asphalts ausreichend Halt – und sind weniger schwer als herkömmliche Wanderschuhe. Das kommt dem gewichtigen Trend beim Wandern entgegen: so leicht wie möglich. Denn auf eine Tour hochgerechnet macht jedes eingesparte Gramm einen Unterschied. Mit griffigen Sohlen, dämpfenden Elementen zur Entlastung von Füssen, Gelenken und Muskeln sowie atmungsaktivem und dennoch wasserfestem Material setzen diese modernen Wanderschuhe einen neuen Standard.

Sie entsprechen dem Bedürfnis nach attraktiver Active Wear, unterstreichen den sportlichen Lifestyle, wie Social Media Producer Noam betont. Er pendelt zwischen Laax und Zürich – also Schneesport und City –, darum setzt er auf Schuhe, die auf jedem Terrain passen. Sowohl funktional als auch optisch. «Sie sind cool, halten die Füsse trocken und geben mir das Gefühl von Sneakers», sagt Nachhaltigkeits-Expertin Celine.

Die Zukunft des Wanderns Merrell Der Moab Speed 2 GTX verbindet neues Design mit der neusten Innovation im Bereich Wandern der Marke Merrell. Mit einer Vielzahl an Farben von leuchtend bis neutral bietet der Moab Speed 2 für alle den passenden Look. Sportlicher Schnitt, optionale Gore-Tex-Membran und die griffigste Sohle aller Zeiten runden das Paket ab. Im Moab Speed 2 GTX steckt das Wissen und die Trail-Erfahrung des meistverkauften Wanderschuhs, des Merrell Moab. Merrell Der Moab Speed 2 GTX verbindet neues Design mit der neusten Innovation im Bereich Wandern der Marke Merrell. Mit einer Vielzahl an Farben von leuchtend bis neutral bietet der Moab Speed 2 für alle den passenden Look. Sportlicher Schnitt, optionale Gore-Tex-Membran und die griffigste Sohle aller Zeiten runden das Paket ab. Im Moab Speed 2 GTX steckt das Wissen und die Trail-Erfahrung des meistverkauften Wanderschuhs, des Merrell Moab. Moab Speed 2 bestellen

Unterstreicht den aktiven Lifestyle

Die Funktionalität von Outdoor-Bekleidung wird nicht nur in der Natur geschätzt, sondern hat längst auch den urbanen Raum erobert. Was mit Softshelljacken, Faserpelz, leichten Daunen und Windstoppern begann, setzt sich in den Schuhen fort: Wanderschuhe sind im Büro, in trendigen Bars und den Shoppingmeilen präsent.

Sie haben es sogar in die Reihen der Besucherinnen und Besucher und auf die Laufstege der Fashion Weeks geschafft.

Die sportlichen Wanderschuhe sind überall ein echter Blickfang. Sie sind der perfekte Begleiter für Wanderungen, den Städtetrip und den Ausgang, da sie Style und Funktion auf einzigartige Weise verbinden. So wurden Wanderschuhe zum Lifestyle.

Merrell Moab Speed 2: Ein Schuh für alle Aktivitäten. Foto: Merrell