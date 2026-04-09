Nach acht Ausgaben ist Schluss: Beatrice Egli hat das Ende ihrer ARD-Show verkündet. Die Sängerin will sich auf neue Projekte und ihre bevorstehende Tour konzentrieren. Die letzte Folge lief im Dezember 2025.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli beendet ihre TV-Show nach acht Ausgaben

Ursprünglich geplante Folgen für 2026 werden nicht produziert

Letzte Folge der Show lief im Dezember 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das wars für «Die Beatrice Egli Show». Nach acht Ausgaben zieht die Schweizer Schlagersängerin (37) selbst den Stecker. In einer emotionalen Videobotschaft, die sie am Donnerstag auf Instagram teilte, erklärt die Schwyzerin ihren überraschenden Entscheid. «Es gibt ein schönes Sprichwort: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist», sagt sie – und fügt hinzu: «In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren.»

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Die letzte Ausgabe der Show, die 2022 erstmals auf Sendung ging, wurde im Dezember 2025 ausgestrahlt. Geplant waren ursprünglich weitere Folgen. Die ARD und der Südwestrundfunk (SWR) hätten bereits eine neue Aufzeichnung für dieses Jahr eingeplant, wie die Sängerin verriet. Doch dazu wird es nicht kommen.

Mit ihrer Entscheidung markiert Beatrice Egli das Ende einer Ära in der Schlagerszene. Bereits Anfang 2026 war bekannt geworden, dass auch die Kultsendung «Immer wieder sonntags» mit Stefan Mross (50) eingestellt wird. Nun folgt die nächste grosse Veränderung im Programm des Ersten.

«Passt zu Beatrice»

Egli zeigte sich in ihrer Botschaft auf Instagram dankbar für die vergangenen vier Jahre und die Unterstützung ihrer Fans: «Es waren vier ganz besondere Jahre. Wenn ich an diese Zeit denke, erfüllt mich vor allem eines: grosse Dankbarkeit.» Die Sängerin bedankt sich zudem bei ihrem Team und dem SWR für die Zusammenarbeit.

Auch der Sender äussert sich zu Eglis Entscheidung. «Wir respektieren diesen Schritt und danken Beatrice für ihr grosses Engagement», erklärte Clemens Bratzler, Programmdirektor Information des SWR. «Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte. Dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute.» Zu einer Blick-Anfrage, ob die Show sowieso abgesetzt worden wäre, will sich der SWR nicht äussern. Die Schlagershow, die ursprünglich fürs SWR-Fernsehen konzipiert war, schaffte es mehrfach ins Hauptprogramm der ARD.